謝典林退黨「無任何黨紀處分」　國民黨相信郭台銘承諾會持續

▲郭台銘參選動作頻頻。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨訪美，並拋出「主流民意大聯盟」，而彰化縣議長謝典林旋即宣布退出國民黨。對於謝退黨一事，國民黨文傳會今（31）日召開臨時記者會，主委林寬裕表示，謝典林是主動退黨，沒有受到任何黨紀處分（與民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘同台部分）。發言人楊智伃則對郭台銘喊話，國民黨衷心相信郭所說的團結與共同努力都是真的，也相信郭支持國民黨候選人的承諾會持續走下去。

針對挺郭派議長謝典林悍然退黨，國民黨文傳會今上午11時召開臨時記者會，主委林寬裕、發言人楊智伃出席。林表示，對於謝退黨的決定國民黨感到惋惜與尊重，謝一家好幾代都是藍營成員，對中台灣及整個台灣的民主發展有不可磨滅的貢獻；雖然退黨，但相信謝本人跟國民黨之間還有相同理念，所以相信謝一定會跟國民黨一起完成政黨輪替、下架民進黨這個全民的盼望。

林寬裕接著說，國民黨也相信，謝典林做出這樣的決定，符合大家的期待；國民黨並認為，謝雖然不願意讓有心人見縫插針，而做了退黨的決定，國民黨表示尊重與惋惜。林強調，謝是自己說要退黨的，國民黨不會掉以輕心，有心人士一定會趁機見縫插針，在此呼籲藍營支持者，不要受到謠言及紛擾影響，大家跟國民黨都有共同理念目標，相信之後一定會共同努力。

林寬裕強調，國民黨在6月就通過黨員行為規範，訂出黨員不應從事的行為，此規範經中常會通過，適用全體黨員，相信黨員會遵守規範，共同下架民進黨。他並指出，可以看到謝典林有兩難之處，國民黨感到不捨，所以他做了不得不的決定，國民黨感到尊重與惋惜；而過程中儘管有一些折衝，但謝是主動退黨，沒有受到任何黨紀處分，林對此特別強調。

媒體問到，謝典林日前甫合體郭台銘，是否會對此畫紅線？楊智伃表示，郭台銘一直是國民黨的支持者，就像謝退黨，就是希望大家不要對各自的表態見縫插針，尤其大家都有共同下架民進黨的理念。楊表示，國民黨要跟謝說，感謝他之前對黨的付出與努力，接下來他不管用怎樣的身份或角色，相信大家共同的理念就是政黨輪替、下架民進黨。楊也對郭台銘喊話，國民黨衷心相信郭所說的團結與共同努力都是真的，也相信郭支持國民黨候選人的承諾會持續走下去。

林寬裕轉述，副秘書長謝衣鳳說，謝典林的退黨聲明其實在全代會隔日就已擬妥，中間也有很多溝通的過程，她有把來龍去脈及謝典林所遭受的壓力進行說明。林強調，此事可以證明，謝典林對國民黨大家庭還是有相同理念，證明國民黨是一個有愛、有紀律的政黨；過程也可以看到謝典林有兩難之處，國民黨感到不捨，對於他做了不得不的決定，國民黨感到尊重與惋惜。