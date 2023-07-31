「有政治sense都知道郭台銘要選」　王鴻薇：謝典林退黨傷侯友宜

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（31）晨訪日，鴻海創辦人郭台銘選擇前一天訪美，並拋出「主流民意大聯盟」，而彰化縣議長謝典林旋即以「同志猜忌、氣氛肅殺」為由退黨。立委王鴻薇於立院受訪時表示「非常遺憾」，並指謝的動作會傷害國民黨、傷害總統參選人侯友宜，希望能從長計議。另外，稍早接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，王也直言，說郭台銘不會參選的人，不要自欺欺人了，只要稍微有一點政治sense，就知道郭董做的事情都是參選的動作。

針對謝典林的對黨，王鴻薇今在立法院受訪表示，對這樣的動作感到非常遺憾。她強調，2024大選還是希望泛藍整合團結，但不論如何，謝退黨的動作，會傷害到國民黨，也會傷害到總統參選人侯友宜，如果可以的話，希望能再從長計議。

謝典林退黨聲明強調，國民黨局勢變成同志間相猜忌的肅殺氣氛，被外界視為是侯競辦執行長金溥聰的態度強硬，引起黨內質疑。對此，王鴻薇表示，金進競辦的強硬態度，確實引起黨內不同質疑，但重點是成敗論英雄，現在侯友宜民調已止跌回升，「不管黑貓、白貓，會抓老鼠的就是好貓」！

對於侯友宜訪日，王鴻薇說，這對總統候選人行程來說，是非常重要里程碑，之後也要到美國展現侯重視國際事務、了解國際事務。她強調，侯此次訪日，是繼前總統馬英九之後，國民黨再度有總統候選人訪日，這顯示侯非常重視對日關係。

王鴻薇也說，侯友宜將會跟日華懇談會長土屋圭司相見，這樣的待遇對於侯是一種高規格待遇，非常正面。針對外界好奇是否會見到前首相麻生太郎？王表示，日本政界對台灣總統大選相當重視，台海關係、日韓關係、日俄關係都跟台海情勢有所牽動，預期會進行意見交流。王並強調，這次雖然只有3天，但對侯本身跟日本政界交流，也對台日之間都有一定助益。