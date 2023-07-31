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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／謝典林退黨動搖藍軍士氣　王惠美溫情喊話：回來為黨打拼

▲▼ 郭台銘彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲郭台銘到彰化與議長謝典林同框 。（圖／ETtoday資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

鴻海創辦人郭台銘，選在侯友宜訪日前夕訪美，還拋出「主流民意大聯盟」，挺郭派彰化縣議長謝典林今天凌晨也宣布退出國民黨，為明年總統大選藍軍陣營投下震撼彈，彰化縣長王惠美上午出席活動時，被媒體問到對於此事看法，她也對謝典林溫情喊話，「快點回來中國國民黨，一起打拼」。

國民黨部稍早也表示，針對謝典林退黨，這是因為他不願讓人見縫插針而不得不做的決定，國民黨表示尊重與惋惜。國民黨理解其取捨間的兩難，謝典林一家幾代都是藍營重要成員，相信接下來也一定會和國民黨一起共同努力，下架民進黨實現政黨輪替的目標。

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者唐詠絮攝）

由於謝典林在退黨聲明中指出，在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，還是感到有些惆悵」、「我很敬愛我的大姊謝衣鳳，她身兼中央黨部副秘書長以及彰化縣黨部主委，也是立法委員，許多重責大任壓在她的肩膀我也相當不捨。跟大姊是家人，但也是獨立的個體，我不希望再有讓有心人見縫插針的機會，暫且先離開栽培我的國民黨」。

▲▼ 郭台銘彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

對於「暫且」2字，也有不少政壇人士解讀謝典林下架民進黨的目標是一致的，只是不想因為「同志猜忌、氣氛肅殺」讓姊姊難做人，因此暫且做出退黨決定，待總統大選結束後再回到國民黨。

王惠美表示，謝議長已將退黨原因講清楚說明白，我們還是予以尊重，但仍希望謝典林議長快點回來中國國民黨，一起來為國民黨打拚。

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