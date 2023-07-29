快訊／許姓士官長遭控性侵　陸軍269旅：當事人將對不實言論提告

▲陸軍269旅許姓士官長遭控性侵。（非當事人圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

一名女子在網路發文，指自己4月時遭陸軍269旅的許姓士官長強迫性交及口交，然7月14日打1985專線申訴，對方則說沒辦法處理，當事人必須報警。對此，269旅今（29日）表示，許姓士官長表達，對於遭人於臉書多次影射，及向1985檢控，個人不堪其擾，將針對相關不實言論聘請律師提出告訴；此外，該案已移請憲兵隊調查。

一名女子在網路論壇Dcard以「被性侵打1985卻沒用」為題發文，指4月8日晚間跟269旅的許姓士官長及其家人去唱歌，因為唯獨她開車所以沒喝酒，因此出自於好意載一行人回去，不料到對方家放人下車後，準備離開時被許姓士官長帶上二樓他弟弟的房間，儘管拒絕、想跑，但敵不過兩個男生的力氣，最後遭強迫性交及口交。7月14日打了1985，「1985說我必須去報警他們沒辦法處理」，而目前新北市社會局已協助，且她不排除提告。

對此，269旅29日表示，有關許姓士官涉案一事，269旅前已主動約談當事人，而當事人表達，對於遭人於臉書、「靠北長官」多次影射，及向1985申訴專線檢控，個人不堪其擾，將針對相關不實言論聘請律師提出告訴。另外，269旅亦將本案移請憲兵隊調查，透過司法偵查釐清事實，確維雙方法律權益。