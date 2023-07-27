漢光八里海灘執行反登陸作戰操演　國軍首次展示「導爆索」排雷

記者蘇晏男／新北報導

國軍漢光39號演習今（27日）第四天，重點科目為第三作戰區於新北八里海灘、台北港與淡水河口執行「聯合反登陸作戰操演」，總統蔡英文到場視導；不過因受到颱風杜蘇芮影響，今取消F-16V、IDF等戰機、艦艇等海空戰力，僅地面部隊和陸航直昇機參與。陸軍六軍團政戰主任史順文表示，國軍會盡全力來防衛國家，會在每個角落上盡官兵義務，有信心透過演習守護鄉里、防衛國家，也都會全力以赴。

▲國軍27日漢光演習，第三作戰區在八里海灘執行「聯合反登陸作戰操演」。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

此次操演事先在水際設置消波塊、鋼刺蝟，攤際設置戰車壕、土堤跟油桶爆破，岸際則設置複合式阻材、腹型鐵絲網，達到防舟艇、車輛跟人員的效果；另在灘岸設置阻止、轉向、擾亂、遲滯等4種阻絕，迫使敵軍登陸到我方預想的殲敵地區。

操演上午10時45分許開始，由扮演紅軍的AH-64E阿帕契攻擊直升擊自淡水河口飛入，向機降目標區實施掃射，緊接著搭載紅軍部隊的AAV-7兩棲突擊車發射導爆索，在排除灘岸上的地雷後，向登陸區集結，並與陸軍、海軍陸戰隊組成的地面部隊「藍軍」（扮演防衛軍）激戰。此次也是漢光演習首次公開展示發射導爆索排雷。

藍軍方面出動CM-34雲豹甲車、M60A3戰車、CM25拖式飛彈裝甲車等，推至海灘前緣進行防禦，並透過上述各種設施

阻絕敵軍往前進犯，現場也施放煙霧，掩護藍軍作戰。最後，在藍軍火力壓制下，成功阻止紅軍。

第三作戰區表示，此次第三作戰區於台61快速道路一線，結合新北市全民總力，構築各式武器陣地，搭配工兵部隊於灘岸設置阻絕設施，達到遲滯與擾亂敵軍的效果，同時新增各式掩體，可有效加強陣地反裝甲火力，以癱瘓、摧毀敵登陸載具於岸際。

第三作戰區表示說，另參考烏俄戰爭經驗，運用徵購、徵用物資及相關阻絕設施，於陣地周邊設置水泥枕木、水泥方塊、紐澤西護欄等阻材，結合現地既有地形地物，強化各式武器陣地抗彈、抗炸效果，藉以提升後備部隊灘岸防衛作戰能力。

對於此次操演想傳遞什麼訊息給共軍，史順文表示，國軍會盡全力來防衛國家，會在每個角落上盡官兵義務，有信心透過演習守護鄉里、防衛國家，也都會全力以赴。

▼AAV-7兩棲突擊車發射導爆索。（圖／記者蘇晏男攝）