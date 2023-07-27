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漢光八里反登陸作戰操演　蔡英文：整合警消民防才能保護國家

▲蔡英文27日視導漢光演習。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲蔡英文27日視導漢光演習。（圖／翻攝自總統府Flickr，下同）

記者蘇晏男／新北報導

國軍漢光39號演習今（27日）第四天，重點科目為第三作戰區於新北八里海灘、台北港與淡水河口執行「聯合反登陸作戰操演」，總統蔡英文到場視導。蔡英文表示，為了提升國土的防衛能量，除了三軍部隊要持續勤訓精練，也要整合地區的警、消、民防團隊，以及地方組織，才能實踐全民守護鄉里、保護國家的目標。

蔡英文27日上午在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長梅家樹陪同下，視導「漢光39號演習—第三作戰區聯合反登陸作戰演練」。蔡英文一行人先抵達挖子尾營區後，聽取作戰任務簡報，隨後前往八里海灘視導「灘岸阻絕設施」及「步戰聯合陣地」，接著轉至台北港視導「聯合反登陸作戰演練」，並於會後向共同參與演習的國軍士兵、警察、海巡夥伴發表精神講話。

▲▼蔡英文27日視導漢光演習。（圖／翻攝自總統府Flickr）

蔡英文致詞時表示，每一年的漢光演習她都會出席，因為這是攸關國家的安全，以及要驗收國軍戰力的年度大事。像是今天的「聯合反登陸作戰操演」，在今年的漢光演習當中，不僅規模最大，也整合全民戰力，更考驗我們跨軍種、跨兵種、跨單位的合作默契。

蔡英文說，這場操演，除了搭配工兵部隊在灘岸設置阻絕設施，也參考俄烏戰爭經驗，結合既有地形，強化各式武器陣地，來達到抗彈、抗炸的效果，提升後備部隊在灘岸上的防衛作戰能力。而她也看到，在官兵戮力合作下，充分展現阻止敵軍建立灘頭陣地的作戰企圖，順利完成這次的聯合反登陸作戰任務。

「未來，我們面對的威脅和挑戰會越來越複雜。我們要預先設想複合式威脅的處境，擬定相關計畫，並且加強演練」。蔡英文也說，為了提升國土的防衛能量，除了三軍部隊要持續勤訓精練，也要整合地區的警、消、民防團隊，以及地方組織，才能實踐全民守護鄉里、保護國家的目標。

蔡英文致詞最後提及，她要再次感謝官兵辛勞付出，為國家和人民，提供了堅實的保障；她也要代替國人，向所有弟兄姊妹致上敬意，這次的演習讓國人，也讓世界「看到我們守護國家的決心」。

▲▼蔡英文27日視導漢光演習。（圖／翻攝自總統府Flickr）

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