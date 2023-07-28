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金門7478戶停電！陳玉珍致電邱國正　請求出動軍機載運台電員工救災

記者蘇晏男／台北報導

中颱杜蘇芮中心今（28日）從金門東邊通過，當地陸續傳出災情，據台電統計目前金門停電戶數已達7478戶。對此，國民黨籍金門立委陳玉珍表示，她近中午時已致電給國防部長邱國正，表達金門亟需國防部出動兩架次C130軍機，協助載運台電搶修員工及相關救災機具，邱也表明會全力協助金門救災工作，待天氣狀況許可時，立即請空軍支援。

▲受中颱杜蘇芮影響，金門多棵路樹倒塌。（圖／記者林明揚翻攝，下同）

▲受中颱杜蘇芮影響，金門多棵路樹倒塌。（圖／記者林明揚翻攝，下同）

陳玉珍28日表示，這次杜蘇芮直撲金門而來，造成10至14級風肆虐，讓她回想起2016年颱風莫蘭蒂導致金門重大災情，因此她與台電、國防部等單位保持聯繫，待風雨過後，將立即請空軍C130載運台電搶修員工及相關救災機具，而目前台電已向國家災害應變中心提出4個班21人及6台車待命隨時前往金門馳援救災。

近中午時，陳玉珍致電給邱國正，表達此次金門颱風受災情況嚴重，亟需國防部出動兩架次C130軍機，協助載運台電搶修員工及相關救災機具，而邱也表明會全力協助金門救災工作，待天氣狀況許可時，立即請空軍支援。

另陳玉珍也致電台電總經理王耀庭，協調台電支援金門救災復電工班，王亦允諾，將派出4個工作班的人員及機具，準備搭軍機來金搶修復電。對此，陳玉珍同表感謝之意。

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