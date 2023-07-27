25歲女拍片控訴遭「知名主持人」跟蹤性侵！男方：根本不認識

▲女網友控訴涂磊性侵。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一25歲的女網友近日在網路上實名舉報稱，自己慘遭大陸知名男主持人涂磊性侵，19歲時受到了極大的心理創傷並經常被騷擾，生活帶來困擾。27日，涂磊發影片否認此事，並稱已到派出所報案。女子所屬村村幹部回應稱，她有精神問題，並不認識涂磊。

舉報影片中，該女子為了證明自己所說的真實性，還曬出了自己的身分證，並發長文羅列了涂磊的種種「罪行」。身分證信息顯示，該女子姓譚，1998年生，重慶人。

7月27日，涂磊在個人社交帳號上發布影片回應稱，上述事件為造謠，自己並不認識該女子。在影片中，涂磊表示。「現在的網絡環境惡劣到了這種程度嗎？有些人的道德已經淪喪到如此的地步嗎？」

他認為，該女子貌似受人指使，「我不管妳出於什麼目的，當然我也聽得出來，妳結結巴巴說這段話的同時，貌似有人在後面操縱妳。無論出於什麼目的和背後有誰指使，我都會把妳和妳背後的人給揪出來。」

同時，涂磊稱對造謠零容忍，「如果妳以為造謠只是零成本，那我告訴妳，我對妳一定是零容忍，一定要讓妳付出代價」，並表示目前已在派出所報案。

▲大陸主持人涂磊。（圖／翻攝自微博）

對於本次涂磊被指控性侵事件，不少網友表示，「經歷過朱軍的事後，請不要著急站隊」， 「一個實名舉報一個立即報案，讓子彈飛一會兒吧」。

據悉，涂磊1977年6月10日出生於江西省南昌市，大陸男主持人，主持過多檔情感調解類節目，以犀利的的點評被大眾熟知。曾任河北衛視情感談話節目《情感大裁判》、天津衛視職場招聘節目《非妳莫屬》等節目的主持人，並在天津衛視2014年播出的情感綜藝類節目《愛情保衛戰》中擔任情感導師。

據《極目新聞》最新報導，譚女身分證顯示村的村幹部受訪透露，譚女確是該村村民，目前居住在重慶萬州。網上的資訊是譚女自己發的，但她有精神問題，與涂磊並不認識，已讓她家人加強監管。