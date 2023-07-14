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台南「西羅殿牛肉湯」入選米其林！老闆曝在地人崩潰：罵得要死

▲▼台南「西羅殿牛肉湯」入選米其林！老闆曝在地人崩潰：罵得要死。（圖／翻攝西羅殿牛肉湯臉書）

▲台南3家美食入選，西羅殿牛肉湯在地飄香20多年。（圖／翻攝西羅殿牛肉湯臉書，下同）

記者許力方／綜合報導

米其林指南公布7月新入選餐廳，共有9家台北、台南以及高雄的餐廳獲選，其中，「美食之都」台南就囊括3家店，分別有黃家蝦捲、謝掌櫃海鮮粥店且又有一家牛肉湯店入選，是飄香20多年的在地老店，點湯就免費附肉燥飯，老闆受訪時笑稱「在地人都罵得要死」，都在崩潰以後吃要排隊了！

台南7月又有3家在地美食入選米其林指南，其中，知名的「西羅殿牛肉湯」牛肉湯以牛大骨、牛腩、牛油、洋蔥等食材熬煮，搭配薄切牛肉，點湯就會附上一碗白飯或肉燥飯。老闆已經是第二代，在地經營已超過20年，是在地人的日常早餐，這次入選，有客人受訪時直呼「排隊吃不到是台南人最大的恐懼」。

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▲▼台南「西羅殿牛肉湯」入選米其林！老闆曝在地人崩潰：罵得要死。（圖／翻攝西羅殿牛肉湯臉書）

牛肉湯老闆則稱，入選米其林觀光客是會增加，他們店日本客很多，在地人則都會選比較沒人的時段或強調外帶，一方面高興獲得肯定，一方面也擔心在地人「不敢來了」，直指在地人沒得吃「都罵得要死」，因為外客變多了，在地的都不想排隊。

另外還有台南「黃家蝦捲」，同樣是老店，創立超過一甲子，店家使用以特殊比例調配的太白粉漿，現點現炸，外皮輕薄酥脆；內餡包含火燒蝦和高麗菜，造成外酥內嫩的效果，配上解膩的薄蘿蔔片，恰到好處。

台南「謝掌櫃」也入選，店家雖然於2018年才開業，但憑著古早美食和海鮮粥，大獲好評。虱目魚海鮮總匯粥為其招牌，採用典型南部飯湯風格，加入虱目魚魚皮、魚肉、魚丸、鮮蝦、蛤蠣和花枝等，鮮味無窮。

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