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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邀請賴清德回台南參拜　林俊憲：繼續向這位老市長請益

▲台南市長黃偉哲25日陪同總統賴清德前往首廟天壇及下大道良皇宮參拜，分別致贈天壇「澤被萬方」匾額及下大道良皇宮「神威顯赫」匾額。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲總統賴清德前往首廟天壇及下大道良皇宮參拜。（圖／記者林東良翻攝）

記者皮心瑀／台北-台南報導

總統賴清德25日回到台南市參訪，民進黨立委林俊憲指出，賴清德現在貴為總統，但不少市民都希望他常回來看看，因此特意為賴清德安排參拜之行，並且都是他過去在台南就常參拜的廟宇。林俊憲強調，自己與賴清德認識近30年，「我也會繼續向這位老市長請益，成為市民與中央之間最順暢的溝通管道，讓台南未來更加美好！」

賴清德25日前往首廟天壇、下大道良皇宮參拜，除了台南市長黃偉哲，在地的民進黨立委包括有意競選下屆台南市長的陳亭妃、林俊憲、王定宇，與台南市議會議長邱莉莉、市議員陳皇宇、林依婷、沈震東、陳怡珍、周嘉韋、蔡麗青、李宗霖、朱正軒、楊中成、蔡筱薇、周麗津、陳秋萍、陳碧玉、李偉智、王宣貿、李啟維等也都到場陪同。

林俊憲說，賴清德國事繁忙，非常難得有機會回到台南，但不少市民都希望透過他向總統轉達，「台南永遠是賴清德的家，希望總統常回來看看」。

林俊憲指出，主祀保生大帝的下大道良皇宮，是賴清德過去從擔任民代時期就會定期來參拜的廟宇，這與賴清德醫界出身的背景有關。且正巧良皇宮現任主委也是隔壁知名的阿堂鹹粥老闆，和他已是多年朋友，因而促成此次參拜。

至於另一間參拜的台灣首廟天壇，林俊憲指出，這對賴清德來說有特殊意義。賴清德每逢政治生涯中的重大宣示或轉捩點，都會來到首廟天壇向玉皇大帝報告。這次回來是以總統的身分，祈求玉皇大帝保佑台灣國泰民安。

林俊憲表示，台南人與賴清德之間的感情，早已不只是市民和老市長的關係而已，更像是看著一位自己培養的子弟有所成就後，希望他回鄉來看看，也與鄉親分享榮耀。因此他親自向賴總統邀約後，總統馬上欣然同意回來台南。

林俊憲指出，自己認識賴清德近30年，有時甚至會忘記，賴清德並不是和他一樣在台南出生長大，可見賴清德對台南的了解與感情之深，「我也會繼續向這位老市長請益，成為市民與中央之間最順暢的溝通管道，讓台南未來更加美好！」

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