　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文博會主展區解鎖！文化部長：小時候想到MIT很自卑，現在很驕傲

▲▼2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，主展場「大台南會展中心」開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，主展場「大台南會展中心」開幕，副總統蕭美琴、文化部長李遠、台南市長黃偉哲開箱。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台南報導

2024台灣文博會今（26）日在主展區「大台南會展中心」盛大開幕，除了是文博會首次移師台南，也是文博會史上首度商展、文化策展結合同一展區，並同步開展。副總統蕭美琴特別出席親自開箱，文化部長李遠也透露，自己小時候想到Made in Taiwan很自卑，好像是幫人家代工的；但經過眾人的努力，現在講Made in Taiwan非常驕傲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，主展場「大台南會展中心」開幕。（圖／記者林育綾攝）

2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，從展覽到動態的現場表演、互動裝置，全面展示台灣豐富的文化多樣性、創意創新，更展現「台灣絕對沒問題」的文化自信。

主展區位在台南高鐵站旁的「大台南會展中心」，由展演藝術策展人馮建彰，設計3D裸視大型螢幕外牆，讓來到達高鐵及台鐵沙崙站的旅客，一眼就能看見文博會主視覺設計元素中的「孔廟、火馬、布丁」躍動於螢幕，還有台灣原創圖像IP，搭乘有趣的升降電梯輪流現身。

▲2024台灣文博會主題為「寶島百面」，台南市展區吉祥物「巷仔Niau（貓）」近來成為話題。（圖／記者蔡玟君攝）

文化部長李遠在開幕致詞時表示，這是文博會的主題「寶島百面」非常適合形容台灣，如果用台語講，就是百分百保證會成功，充滿了信心，而用華語來講的話，就是百變、流動。

他也感觸說，「我們台灣花了很長時間在追尋自己到底是什麼，在我年紀小的時候想到Made in Taiwan，我也蠻自卑的，好像是幫人家代工的，可是經過大家的努力，現在講Made in Taiwan，大家會覺得蠻驕傲的。」

李遠說，這次到台南參觀了台灣史前博物館，又看了台灣歷史博物館，看到幾千年前埋藏在這島上的人跟動物，會想到這是一個寶島，從海底慢慢上升，開始有人，經過了漫長的時間、不同的歷史、不同的時代，「我們終於走出自己的路來了」。

他認為，這次文博會在台南展出，對於全台灣的文化界是非常重要的事情，感謝所有參與這個活動的人，也感謝台南幫大家創造、告訴我們「台灣是什麼」。

▲▼2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，主展場「大台南會展中心」開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，主展場「大台南會展中心」開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，主展場「大台南會展中心」開箱。（圖／記者林育綾攝）

文化部政務次長王時思在昨25日也透露，其實文博會第一次離開台北，一開始文化部「很緊張」，但看見台南「用整個城市來回應」，感到信心十足，從大台南會展中心的會場，再進入台南市，都能感受到文博的力量，也感受到這是從台灣的土壤、台灣文化長出來的文博會。

王時思說，過去我們經常羨慕其他國家，有鮮明的文化，但是當台灣展現文化自信，不是策展裡看到的才叫文化，而是在這片土地所見、所聞、吃的、住的，生活裡都是我們的文化，我們不需要再解釋什麼是屬於我們的文化，而是從日常中熟悉、肯定、有自信，自然能對外大聲說。很感謝這次台南做到了這點，讓所有人看見。

▲▼2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，主展場「大台南會展中心」開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲副總統蕭美琴親自開箱表示，看了這次文博精神的影片「阿明看台南」，也想到自己是「阿琴又回來台南」。（圖／記者林育綾攝）

副總統蕭美琴今（26）日親自開箱主場館，她也表示，看了這次文博精神的影片「阿明看台南」，也想到自己是「阿琴又回來台南」。特別開心能回到我小時候成長的故鄉跟城市，許多的變化，也有許多的不變，有很多珍貴的記憶，也有許多專屬台南文化的歷史。

蕭美琴說，今年台南400周年，從1624年到現在的台南400，這個歷史當中有許多的悲情、有苦難，甚至還有壓迫，但也有進步，有追求夢想的努力，也有許多的溫暖。而不管先來後到，每一個來到這裡，參與台南最早開始跟世界連結的這個故事的每個人，都一代一代地塑造了台南非常豐富的文化。

▲蕭美琴特別提到台南市區內吉祥物「巷仔Niau（貓）」是「麒麟尾」。（圖／台南市政府提供）

她還特別提到台南市區內吉祥物「巷仔Niau（貓）」，提到這隻貓還是「麒麟尾」，也是到現場才知道，在台灣很多的生物，也有它在世界遷徙的歷史。除此之外，過去的歷史往往都是統治者記錄下來的，但是從現代民主的社會，要用庶民的角度，用每一個百工百業參與成長發展的背景，再回顧歷史、前瞻未來，看到未來的自信。

文化部表示，主場館設於台南高鐵及台鐵沙崙站旁的「大台南會展中心」，搭乘大眾運輸，步行即可抵達，也是首度將「文化策展」與「品牌商展」從概念到空間完整融合。

品牌商展在首2天（8月26日、27日）開放專業人士及買家入場，一般民眾則可參觀文化策展、工藝中心主題館、地方政府館，感受「寶島百面」的文化魅力；後5天（8月28日至9月1日）則全面開放觀眾進場。

▲▼2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，主展場「大台南會展中心」開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲2024台灣文博會主場館位於「大台南會展中心」，搭乘大眾運輸，步行即可抵達。（圖／記者林育綾攝）

【2024台灣文化創意博覽會】

品牌商展、文化策展、工藝中心主題館、地方政府館
地點：大台南會展中心
專業買家日：
8月26日（一）至27日（二）10:00-18:00
開放一般民眾入場：
8月28日（三）至29日（四）10:00-18:00
8月30日（五）至31日（六）10:00-20:00
9月1日（日）10:00-17:00

「Lesson :D」台南概念展區
地點：321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區
活動期間：8月23日（五）至9月1日（日）15:00-21:00

「出發！發現之島」及「靜物劇場Still Life Theater」展區
地點：台南文創園區
活動期間：
8月23日（五）至29日（四）10:00-18:00
8月30日（五）至31日（六）10:00-20:00
9月1日（日）10:00-17:00

你可能也想看

文博會主場館開箱！1984奧運奪牌球衣曝光　棒球投手丘應援超熱血

開箱2024台灣文博會「台南展區」！4大亮點一次看　必拍超Q巷仔貓

 

ET快訊
柯文哲花4千萬買房牽拖藍綠　國民黨：選舉補助款都用在黨務黨工
快訊／松菸文創園區「20多歲女墜樓」　無呼吸心跳
央行「限貸」重拳出不到1週　第一線房仲：買方更卻步了
台中蛋黃酥名店北上！　上千盒半小時賣光
陸美女局長搞上外甥！嬌喊「幫你燉了鹿鞭」　傳多張大尺度照
快訊／爆凶殺！　28歲男浴血陳屍床鋪
快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！　激動擁吻
搶命7天仍重度昏迷　母不斷哭喚19歲兒
柯文哲4300萬買房拖蔡英文下水！　蔡辦：從未拿選舉補助款置

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林四星酒店早餐驚現小強！業者出示消毒單+道歉　衛生局回應了

40年前食譜見「泥鰍鑽豆腐」嚇壞了！部落客一查驚呆：很有名

超重要！本周三「Keep真的要掰了」　LINE備份一次看

陳佩琪涉「用兒子人頭設公司」待偵查結果　北市聯醫：依法辦理

福建恢復馬祖旅遊　交通部：樂見陸客來台「對等尊嚴推兩岸觀光」

她搭捷運「都有戴口罩」卻頻繁感冒！網遇1狀況傻眼：真的很討厭

文博會主展區解鎖！文化部長：小時候想到MIT很自卑，現在很驕傲

【廣編】黑松教育基金會推動逾60校環境特色教育　助城鄉再進化！

墾丁遊客10年跌7成！PTT揭「不會回訪2原因」：寧願去日本、泰國

午後雷雨來襲「山區防暴雨」　明後天北部變烤箱飆36度

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

新莊2少年挑釁街友狠K頭！老翁嚇壞躲店家...網轟丟臉

雲林四星酒店早餐驚現小強！業者出示消毒單+道歉　衛生局回應了

40年前食譜見「泥鰍鑽豆腐」嚇壞了！部落客一查驚呆：很有名

超重要！本周三「Keep真的要掰了」　LINE備份一次看

陳佩琪涉「用兒子人頭設公司」待偵查結果　北市聯醫：依法辦理

福建恢復馬祖旅遊　交通部：樂見陸客來台「對等尊嚴推兩岸觀光」

她搭捷運「都有戴口罩」卻頻繁感冒！網遇1狀況傻眼：真的很討厭

文博會主展區解鎖！文化部長：小時候想到MIT很自卑，現在很驕傲

【廣編】黑松教育基金會推動逾60校環境特色教育　助城鄉再進化！

墾丁遊客10年跌7成！PTT揭「不會回訪2原因」：寧願去日本、泰國

午後雷雨來襲「山區防暴雨」　明後天北部變烤箱飆36度

股王信驊刷天價後翻黑重摔！跌破5千元大關　一張賠逾46萬

專殺異教徒！26歲敘利亞男坦承犯罪　德慶典「隨機砍人」致3死

Twinko可青曬絕美婚紗照！深V曲線辣翻…155嬌小身材穿長澎裙圓夢

MEET TAIWAN成功行銷台灣會展產業　獲Stevie Awards金獎

抗議破袋檢查！台東超商店長跳進垃圾車畫面曝　清潔隊員看傻眼

雲林四星酒店早餐驚現小強！業者出示消毒單+道歉　衛生局回應了

快訊／高雄飯店傳命案！友聯繫不上　房務開門驚見1男陳屍床鋪

邀請賴清德回台南參拜　林俊憲：繼續向這位老市長請益

烏克蘭國產「圓麵包」飛彈無人機　畫面公布

Telegram執行長遭逮！　白宮前幕僚暗示「馬斯克恐是下一個」

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

小S公公也是醫生卻買2間帝寶　與柯文哲「關鍵差別」曝

快訊／雨勢升級！　3縣市豪大雨特報

辣闆娘占騎樓烤玉米「天天被檢舉」　疑生意好遭人眼紅

鶴茶樓飲料咬到「爆漿蟑螂」！他一看杯底崩潰

珊珊明起大迴轉！　將達顛峰強度

財經網美大出包！「20分鐘影片緊急下架」　本人道歉認了：黑歷史

全球城市小姐冠軍出爐！20歲吳芷瑜封后

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

反對裝刷卡機「50輛遊覽車包圍交通部」　駕駛怒：被政府當提款機

許光漢「沒吃飽不開心」？同梯瘋傳軍中生活

更多熱門

相關新聞

台南勞工局加強宣預防導感電與火災爆炸危害

台南勞工局加強宣預防導感電與火災爆炸危害

為實現台南市黃偉哲市長建構「希望家園」的施政理念，台南市勞工局於26日在台南市南門勞工育樂中心辦理「2024年職業安全衛生宣導會」，邀請台南市製造業相關從業人員參加，以提升製造業勞工朋友的職安意識，並提醒雇主要確實遵守職安相關法規，建構安全的工作環境，以維護勞工工作安全。

2024台灣文博會主展區大台南會展中心登場

2024台灣文博會主展區大台南會展中心登場

文博會主場館開箱！1984奪牌球衣曝光

文博會主場館開箱！1984奪牌球衣曝光

住台南晶英送捷絲旅每人每晚812起

住台南晶英送捷絲旅每人每晚812起

台南新營區出租舊公寓火警又見滿屋堆積大量回收物

台南新營區出租舊公寓火警又見滿屋堆積大量回收物

關鍵字：

2024台灣文博會台灣文化博覽會台灣文博會文博會大台南會展中心台南台南旅遊

讀者迴響

熱門新聞

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

王思聰孩子媽疑自導自演！

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

《康熙》Enzo突驟逝「死因曝光」

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

擁87間房產全被查封法拍！神秘女驚人背景遭起底

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面