文博會主展區解鎖！文化部長：小時候想到MIT很自卑，現在很驕傲

▲2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，主展場「大台南會展中心」開幕，副總統蕭美琴、文化部長李遠、台南市長黃偉哲開箱。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台南報導

2024台灣文博會今（26）日在主展區「大台南會展中心」盛大開幕，除了是文博會首次移師台南，也是文博會史上首度商展、文化策展結合同一展區，並同步開展。副總統蕭美琴特別出席親自開箱，文化部長李遠也透露，自己小時候想到Made in Taiwan很自卑，好像是幫人家代工的；但經過眾人的努力，現在講Made in Taiwan非常驕傲。

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▲2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，主展場「大台南會展中心」開幕。（圖／記者林育綾攝）

2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，從展覽到動態的現場表演、互動裝置，全面展示台灣豐富的文化多樣性、創意創新，更展現「台灣絕對沒問題」的文化自信。

主展區位在台南高鐵站旁的「大台南會展中心」，由展演藝術策展人馮建彰，設計3D裸視大型螢幕外牆，讓來到達高鐵及台鐵沙崙站的旅客，一眼就能看見文博會主視覺設計元素中的「孔廟、火馬、布丁」躍動於螢幕，還有台灣原創圖像IP，搭乘有趣的升降電梯輪流現身。

▲2024台灣文博會主題為「寶島百面」，台南市展區吉祥物「巷仔Niau（貓）」近來成為話題。（圖／記者蔡玟君攝）

文化部長李遠在開幕致詞時表示，這是文博會的主題「寶島百面」非常適合形容台灣，如果用台語講，就是百分百保證會成功，充滿了信心，而用華語來講的話，就是百變、流動。

他也感觸說，「我們台灣花了很長時間在追尋自己到底是什麼，在我年紀小的時候想到Made in Taiwan，我也蠻自卑的，好像是幫人家代工的，可是經過大家的努力，現在講Made in Taiwan，大家會覺得蠻驕傲的。」

李遠說，這次到台南參觀了台灣史前博物館，又看了台灣歷史博物館，看到幾千年前埋藏在這島上的人跟動物，會想到這是一個寶島，從海底慢慢上升，開始有人，經過了漫長的時間、不同的歷史、不同的時代，「我們終於走出自己的路來了」。

他認為，這次文博會在台南展出，對於全台灣的文化界是非常重要的事情，感謝所有參與這個活動的人，也感謝台南幫大家創造、告訴我們「台灣是什麼」。

▲▼2024台灣文博會以「寶島百面」為主題，主展場「大台南會展中心」開箱。（圖／記者林育綾攝）

文化部政務次長王時思在昨25日也透露，其實文博會第一次離開台北，一開始文化部「很緊張」，但看見台南「用整個城市來回應」，感到信心十足，從大台南會展中心的會場，再進入台南市，都能感受到文博的力量，也感受到這是從台灣的土壤、台灣文化長出來的文博會。

王時思說，過去我們經常羨慕其他國家，有鮮明的文化，但是當台灣展現文化自信，不是策展裡看到的才叫文化，而是在這片土地所見、所聞、吃的、住的，生活裡都是我們的文化，我們不需要再解釋什麼是屬於我們的文化，而是從日常中熟悉、肯定、有自信，自然能對外大聲說。很感謝這次台南做到了這點，讓所有人看見。

▲副總統蕭美琴親自開箱表示，看了這次文博精神的影片「阿明看台南」，也想到自己是「阿琴又回來台南」。（圖／記者林育綾攝）

副總統蕭美琴今（26）日親自開箱主場館，她也表示，看了這次文博精神的影片「阿明看台南」，也想到自己是「阿琴又回來台南」。特別開心能回到我小時候成長的故鄉跟城市，許多的變化，也有許多的不變，有很多珍貴的記憶，也有許多專屬台南文化的歷史。

蕭美琴說，今年台南400周年，從1624年到現在的台南400，這個歷史當中有許多的悲情、有苦難，甚至還有壓迫，但也有進步，有追求夢想的努力，也有許多的溫暖。而不管先來後到，每一個來到這裡，參與台南最早開始跟世界連結的這個故事的每個人，都一代一代地塑造了台南非常豐富的文化。

▲蕭美琴特別提到台南市區內吉祥物「巷仔Niau（貓）」是「麒麟尾」。（圖／台南市政府提供）

她還特別提到台南市區內吉祥物「巷仔Niau（貓）」，提到這隻貓還是「麒麟尾」，也是到現場才知道，在台灣很多的生物，也有它在世界遷徙的歷史。除此之外，過去的歷史往往都是統治者記錄下來的，但是從現代民主的社會，要用庶民的角度，用每一個百工百業參與成長發展的背景，再回顧歷史、前瞻未來，看到未來的自信。

文化部表示，主場館設於台南高鐵及台鐵沙崙站旁的「大台南會展中心」，搭乘大眾運輸，步行即可抵達，也是首度將「文化策展」與「品牌商展」從概念到空間完整融合。

品牌商展在首2天（8月26日、27日）開放專業人士及買家入場，一般民眾則可參觀文化策展、工藝中心主題館、地方政府館，感受「寶島百面」的文化魅力；後5天（8月28日至9月1日）則全面開放觀眾進場。

▲2024台灣文博會主場館位於「大台南會展中心」，搭乘大眾運輸，步行即可抵達。（圖／記者林育綾攝）

【2024台灣文化創意博覽會】

品牌商展、文化策展、工藝中心主題館、地方政府館

地點：大台南會展中心

專業買家日：

8月26日（一）至27日（二）10:00-18:00

開放一般民眾入場：

8月28日（三）至29日（四）10:00-18:00

8月30日（五）至31日（六）10:00-20:00

9月1日（日）10:00-17:00

「Lesson :D」台南概念展區

地點：321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區

活動期間：8月23日（五）至9月1日（日）15:00-21:00

「出發！發現之島」及「靜物劇場Still Life Theater」展區

地點：台南文創園區

活動期間：

8月23日（五）至29日（四）10:00-18:00

8月30日（五）至31日（六）10:00-20:00

9月1日（日）10:00-17:00