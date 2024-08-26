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台南藍軍嗆林文信不調職　「民進黨政治獻金收不完」

▲台南市議會國民黨團發言人議員蔡育輝、蔡宗豪痛批，林文信繼續留在能源署審查其他光電案，合理懷疑目的就是讓不法光電廠商賺飽飽，民進黨政治獻金收不完。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團發言人議員蔡育輝等人痛批，林文信繼續留在能源署審查其他光電案，讓民進黨政治獻金收不完。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

力暘圖利91億，涉案經濟部高官林文信未調職，再掀波瀾！台南市議會國民黨團發言人議員蔡育輝、蔡宗豪痛批，賴清德總統自詡清廉，卻用『無罪推定』，讓林文信繼續留在能源署審查其他光電案，不得不讓外界合理懷疑，民進黨死抱非核家園神主牌，目的就是讓，不法光電廠商賺飽飽，民進黨政治獻金收不完。

台南市議會國民黨團指出，不砍林文信就是希望藉其光電人脈，黨庫通國庫，讓民進黨有錢繼續選總統、立委等各級選舉，讓不法光電政治獻金成為民進黨萬年執政的保證？！

國民黨團發言人蔡育輝、蔡宗豪憤怒地指出，近來賴清德總統的愛將陳宗彥、李孟諺、林宜瑾接連出事，全是賴清德市長時代的嫡系紅人，賴清德一刀切割全推不知情，還要民進黨內生活檢點，民進黨在台南執政30年的官商勾結、貪汙腐敗，私生活紙醉金迷，國民黨團強力扮演監督角色，一件件的揭弊，從爐碴到光電黑金，從環保蟑螂到光電綠蟑螂，從圖利廠商到官商勾結，民進黨在台南已成結構性的犯罪集團，中央地方貪汙一條心，讓民進黨愛鄉愛土清廉的形象全毀了。

▲台南市議會國民黨團發言人議員蔡育輝、蔡宗豪痛批，林文信繼續留在能源署審查其他光電案，合理懷疑目的就是讓不法光電廠商賺飽飽，民進黨政治獻金收不完。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲蔡宗豪表示，國民黨團為了揭弊，曾多次召開記者會，公布民進黨的非核家園養出了盤根錯節的黑金光電集團的檢舉資料，不斷懇請台南地檢署啟動偵查。

蔡育輝、蔡宗豪表示，國民黨團為了揭弊，曾多次召開記者會，公布民進黨的非核家園養出了盤根錯節的黑金光電集團的檢舉資料，不斷懇請台南地檢署啟動偵查，因為經發局和農業局，核准的屋頂型太陽光電，總面積為579.3公頃，地面型光電總面積為1567.94公頃，兩者合計面積為2147.24公頃，種電面積之廣全國第一，網友都譏諷台南滿城都是光電板，在民進黨中央和地方官員的護航下，力暘集團非法小二甲，不法獲利91億2601萬8763元。

蔡育輝、蔡宗豪怒批，黨團記者會時就公布，光是力暘光電弊案就有中央民代介入七場會議，2022年3月28日在台南參加台南光電自治條例協調會，當時出席的人，有中央經濟部能源局副局長李君禮、光電組長林文信、經發局長陳凱凌等人，感謝台南地檢署終將圖利91億的力暘小二甲案，陳凱凌、林文信等15人都被提起公訴，結果陳凱凌仍在羈押，中央能源署林文信卻在民進黨『無罪推定』的保護傘下，繼續穩坐組長職位，對比同樣是公務員的台南警察人員，只是開個槍，局長就被調職，是否台南還有很多非法小二甲光電案，等著有光電人脈的林文信去打點？光電黑金利益究竟有多龐大？這樣的政府能讓人民信『賴』嗎？希望檢調能查下去。

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