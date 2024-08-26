高雄刺青男醫院暴吼護理師　幫女友要「宜休養3週」證明

▲男子不滿醫師最後未幫忙開「宜休養3週」的診斷書。（圖／記者林東良翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名全身刺青的男子26日在台南奇美醫院，與護理師爆發激烈爭吵。男子認為，醫師看診時說要幫車禍的女友開「宜休養3週」，最後診斷書上卻沒有，氣得與護理師發生糾紛。對此，台南奇美醫院公共事務室主任黃文良表示，已派員進行說明，目前雙方已談妥。

據了解，男子的女友8月初發生車禍，到高雄市立大同醫院就診，但因為工作關係而改到台南奇美醫院就診，並要求奇美醫師開立診斷書，且要求醫師加註「宜休養三週」。

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沒想到，男子去結帳時才發現醫師開的診斷書並沒有加註，氣得跑去找護理師詢問；當男子聽到護理師聯繫不到醫師，只能要求他們明天再來時，瞬間氣得提高音量大聲質問，引來民眾關注，連保全也出面勸解。

▲台南奇美醫院公共事務室主任黃文良。（圖／記者林東良翻攝）



事後，台南奇美醫院公共事務室主任黃文良表示，男子陪女友到醫院看診，因過去都沒有在奇美醫院就醫，因此診斷書只有疾病內容及日期，「最主要是病人從未在醫院就診過，依照醫療法中，醫師需要親自診斷，而且醫師沒有參與整個治療過程，其實蠻為難的」。

黃文良表示，病人的訴求涉及工傷，因此有派員進行說明，建議對方到職業醫學科看診，請醫師進行判斷，對方目前可以接受，26日晚間會就診。