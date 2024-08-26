台南400蔡宗豪攜手運將　揪你一起來捐血力衝400袋

▲台南市議員蔡宗豪，宣布凡前來捐血1袋的民眾，即贈總價值逾600元禮品及禮券，捐2袋者得雙份，誠摯邀請大家共襄盛舉，力拼400袋的目標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

捐血中心的血量一直在拉警報。台南市計程車教育輔導協會繼去年9月首次舉辦後，今年攜手企業及團體舉辦「揪你（九一）一起來捐血」活動，特於9月1日記者節當天在北安捐血中心登場。

23日上午11時許，蔡宗豪議員在議會小型簡報室舉行活動前記者會，宣布凡前來捐血1袋即贈總價值逾600元禮品及禮券，捐2袋者得雙份，誠摯邀請大家共襄盛舉，力拼400袋的目標。

捐血中心表示，醫院每日的需求量需要2100袋，南部地區醫療用A、B及O型血液已低於7天的安全庫存量，若不趕緊補充醫療所需的血液，最快兩週後南部地區的醫療血庫將會耗盡，對眾多急需輸血的病友會造成極大影響，迫切需要每一位鄉親朋友的響應及幫助，以挽救急需輸血的病友。





由台南市交通局指導，台南市計程車教育輔導協會主辦，攜手蔡宗豪議員服務處、天慕餐飲集團、宏遠電氣工程及台南市電子媒體記者協會協辦，凡來挽袖捐熱血一袋(250cc)的民眾，主辦單位將提供天塩川鍋物日本A5和牛或西班牙伊比利黑毛豬鍋物兌換券、百合穀室水果撈兌換券、無患子董事長王高榮贊助洗沐產品及LINE GO TAXI計程車100元抵用QRcode，換算市價逾600元，若捐2袋者雙份。

計程車輔導協會理事長王俊傑表示，去年活動當天陰雨勢過大，且在戶外搭棚舉辦，影響民眾前來捐血的意願，讓血庫量減少許多進帳，今年特別舉辦在北安捐血中心，讓捐血的民眾有個舒適的空間。今年適逢台南400，也召集許多熱心的好友前來，再攜手議員蔡宗豪及電子媒體協會，使活動更加盛大，也期望能在一整天的時間，可以募得400袋的熱血，來幫助需要的人。

蔡宗豪指出，感謝各界的支持，讓服務處可以串連民間的力量，讓台南400持續留下「捐血一袋、救人一命」的善舉，更感謝台南市計程車教育輔導協會、天幕餐飲集團、宏遠電氣及台南市電子媒體記者協會理事長賴冠彰也會邀媒體朋友，站出來力挺！9/1記者節，也「揪你」一起來捐血。