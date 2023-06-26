「侯韓合體」近了？　侯友宜喊「常聯絡」：大家一起並肩作戰

▲侯友宜南投埔里大坪頂百香果體驗。（圖／新北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日持續整合藍營，黨內期盼他與前高雄市長韓國瑜合體，但據了解，包括7月2日、7月5日兩場造勢活動韓都缺席，引發外界關注。侯友宜今（26）日造訪南投，面對媒體詢問此事，他表示其實跟韓常常聯絡，彼此有相同信念，會一起並肩作戰。

國民黨內殷切期盼「侯韓合體」，但據了解，除了6月17日侯友宜有致電韓國瑜祝壽之外，接下來的7月2日台北市黨部舉辦千人造勢，以及7月5日前立法院長王金平舉辦「厚友誼立委後援會成立大會」，韓國瑜都不會到場，黨內研判侯韓合體時間可能落在7月23日全代會。

侯友宜今到南投持續整合藍營，媒體因此詢問侯友宜，幾時會讓支持者看到「侯韓合體」？侯對此表示，其實跟韓國瑜常常聯絡，他們面對同樣的信念，就是讓中華民國、讓這塊土地安和樂利，大家一起並肩作戰。

侯友宜稍早參訪位於南投的中台禪寺，媒體好奇此舉是否象徵串連宗教界？侯答，謝謝中台禪寺在新北市有10個精舍，平常在新北做公益、做慈善，幫助新北市民非常多的事，所以今天來到南投中台禪寺，謝謝許淑華與馬文君陪同前往致謝，也謝謝方丈接見，讓他用一顆心代表新北市民，謝謝中台禪寺對新北市慈善所作的努力。