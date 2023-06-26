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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜合體許淑華拜訪南投　「挺郭台銘大將」缺席原因曝光

▲新北、南投縣市交流-侯友宜參訪竹山小鎮文創。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜與許淑華參訪竹山小鎮文創。（圖／新北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（26）日前往南投縣持續整合藍營，縣長許淑華直言「當然是支持侯友宜...站在黨的立場，絕對是全力支持侯友宜」。至於議長何勝豐今未見人影，許表示不巧連假出國旅遊，侯友宜則說，事前有與何通話，雙方約定之後一定會見面。

繼桃園、新竹、彰化之後，侯友宜一連4天造訪各縣市，今來到南投與與縣長許淑華、立委參選人游顥相見歡，卻獨獨未見到議長何勝豐，尤其何之前力挺鴻海創辦人郭台銘，甚至揚言退黨，因此引發關注。

媒體聯訪時，許淑華先替侯友宜緩頰，稱侯已致電何，表達拜會之意，只是何不巧連假出國旅遊，但何有應允下次會親自接待侯。

侯友宜被問到此事，表示謝謝何勝豐在出國前有互相通電，只是這次很早就排定出國旅遊，所以等何回來之後，大家一定會見面，彼此會一起面對所有的議題，何也表達非常的歡迎。

至於是否支持侯友宜？許淑華直言，「我是一定支持侯友宜市長！」而針對郭台銘近期頻頻造訪南投，許解釋，這算是一個感恩之旅，到南投謝謝鄉親之前在徵召期間的相挺。許淑華強調，當然站在黨員的立場，真的都全力來支持侯友宜，相信侯友宜能夠獲得全國人民支持，進而來改變台灣現在的整體制度看到會，讓南投縣能夠找到更好的出路。

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