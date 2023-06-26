黃國昌喊「觸碰到當權者逆鱗」　想起2019年的賴清德

▲前立委黃國昌。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

時代力量前立委黃國昌26日與網紅「館長」陳之漢舉行記者會，宣布將以司法正義、居住正義為訴求，號召民眾今年7月16日走上凱道遊行。黃國昌表示，自己因為這場遊行觸碰到當權者的逆鱗，隨之而來的抹黑、抹紅，讓他能體會當時2019年爭取民進黨提名參加大選的副總統賴清德，為何會說出「請總統能夠要求她的網軍、停止對我的攻擊」。

黃國昌說，過去幾年因為強力監督執政黨，經常遭到側翼網軍大舉出征，對於無的放矢的攻擊他也早就習以為常，然而最近716凱道集結，讓他被大量的抹黑、抹紅，「讓我深刻體悟到，副總統賴清德在2019年時的心情。難怪賴清德主席當時會說出，『請總統能夠要求她的網軍、停止對我的攻擊』。

不過，黃國昌表示，該做的事就會認真去做，他不會有任何的退卻，絕對不能讓這種傷害台灣民主法治的無恥手段得逞。

黃國昌號召民眾7月16日走上凱道，跟館長26日上午約10點左右抵達位於凱達格蘭大道與公園路交叉口的台北賓館，接受媒體聯訪後，一路步行約300公尺，前往總統府遞交716遊行邀請函，日期「強碰」民進黨一年一度的全國黨員代表大會，引發政壇關注。