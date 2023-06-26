埔里百香果因極端氣候和病蟲害減產6成　侯友宜實地了解果農之苦

▲侯友宜赴南投，到埔里關心百香果農之苦。（圖／國民黨南投縣黨部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新北市長暨國民黨總統參選人侯友宜今日赴南投縣參訪，並前往埔里鎮關心大坪頂百香果產況；侯友宜說，南投的百香果甜度、酸度適宜，非常好吃，現在卻遇到高溫、病蟲害導致產量銳減，未來若當選總統會快速解決問題，並確保通路暢通，讓百香果銷往國際、農民有安定的收入。

埔里是百香果的故鄉，台灣百香果8成產在南投，埔里的大坪頂地區，是農戶種植百香果是目前最大產區，侯友宜下午由南投縣長許淑華、立委馬文君陪同至埔里。

侯友宜表示，南投百香果因為高溫、乾燥氣候以及病蟲害就減產6成，再加上水量不足，導致今年百香果賣相非常差、收成不好；他認為農民面對極端氣候，農委會要來關心並提出補貼方式，最重要是必須增加蓄水量，改善水源不足問題。

侯友宜也指出，百香果這種健康美食其實不只在內銷，更要走到國際，如何取得國際認證，有賴中央政府給地方農民們協助，看到農民非常辛苦，他感同身受，未來當選總統會儘速協助農民。

許淑華也說，農民靠天吃飯，極端氣候可能讓整年收入都付之一炬，因此中央必須看到地方的需求、協助增加蓄水池等基礎建設並提出配套措施，目前也會透過新北的平台把農特產銷售出去，讓更多北部朋友吃到當季的水果；馬文君表示，南投縣是全國重要的蔬果產區，現在面對太冷、太熱的極端氣候，對農產品造成很大影響，需要中央資源協助，中央也應該對農民的損失提供補助措施與協助。