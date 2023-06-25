嘉義縣推動數位發展　鄉鎮設置數位中心提升民眾科技興趣

▲▼ 六腳數位機會中心伴長輩學習數位工具 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府力推動數位發展，縮短城鄉數位落差，在各鄉鎮陸續設置數位機會中心(DOC)，提供民眾使用數位工具進行學習，嘉義縣已設立8處據點，其中六腳鄉DOC走進三義村、溪厝村、古林村，以行動分班方式教導長輩，透過基礎課程活絡思考，提升長輩們對數位科技的興趣與能力。

六腳DOC設立於蒜頭國小內，今年舉辦「造咖那盃4.0-馬拉松世界」特色課程，結合彰雲嘉DOC夥伴，包含福興、莿桐、元長、崙背、古坑DOC，陪伴長輩接觸數位科技，結合手機ＡＰＰ建立智慧健走習慣，不僅延緩身體老化，也可藉由網路社群培養人際關係，使生活更豐富有趣。

截至112年6月，六腳DOC已開課412小時，有73名長者參與培訓，課程提供基礎平板電腦操作、雷雕手作、腳本設計、影音剪輯。預計七月開設「決戰30秒短影音」課程，讓學員認識短影音魅力，相關課程及報名事宜，可至臉書搜尋「六腳數位機會中心」或六腳數位機會中心官網: https://itaiwan.moe.gov.tw/doc/index.php?doc=440 。

縣長翁章梁表示，DOC中心提供偏鄉民眾學習資源，讓更多人學會操作數位工具，鼓勵家中長輩持續學習新知，提升數位能力，縮短城鄉數位落差。