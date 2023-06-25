嘉義中埔竹夢森居嘉義縣第一家　農牧用地露營場許可

▲▼ 嘉義縣中埔鄉築夢森居為縣轄第一家農牧用地露營場取得土地使用許可 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

中央111年7月20日修法放寬農牧或林業用地得申設露營場後，小型露營場業者終於有機會合法申請，但法令文件複雜令人望之卻步，嘉義縣政府為此啟動輔導機制核發中埔鄉築夢森居，成為全縣第一取得農牧用地使用許可場地，截至今全台也僅9家順利取得，縣府團隊輔導合法化歷程邁進一大步。

嘉義縣露營場業者多分布山區，土地幾乎為農牧或林業用地，雖法令鬆綁，但多數業者都是農民兼營露營場，文件法規複雜難解，文化觀光局今年2月率全國之先訂定嘉義縣露營場管理注意事項，明確揭露嘉縣申請文件及審查單位，方便民眾使用詢問。

訂定注意事項後，文觀局連辦2場法規說明會，一方面解說做法，另一方面傾聽心聲，縣府會後也製作相關Q&A放在文化觀光局官網，同時把涉及中央權責的事項發文交通部觀光局，成為業者與政府間橋樑，縣長翁章梁恭喜築夢森居取得本縣第一家土地使用許可露營場。

文化觀光局說，現申設露營場需依「露營場管理要點」提出申請，也應符合水土保持、環境保護、公共衛生、公共安全等規定保障露營活動者權益，其中又以農牧或林業用地限制最多，除開發面積、設施種類及環境敏感區等限制外，還需分2階段申請，業者先取得土地使用許可後才能開發，完工後還需再申請設置登記。



嘉縣府目前列管80餘家業者，陸續有7件提出申請，目前已通過1件，文觀局長徐佩鈴指出，說明會舉辦後發現申請意願仍偏低，特別前往既有露營場現地勘查，協助業者判斷改善方向提出申請，並接續委託輔導團啟動輔導機制，包括盤點露營場現況、辦說明會、設置諮詢專線及製作申請文件範例暨懶人包等服務，今年目標輔導40家業者通過申請。

此外，文觀局更針對既有露營場業者，免費協助製作土地容許申請或設置申請文件，最直接解決問題，後續也將分年度編列經費，輔導過程中若遇有法令適用疑義，及各業者共同面臨開發面積、設施種類及環境敏感區等限制問題，會持續向中央反映。