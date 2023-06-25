夏季溫度高　嘉義縣呼籲漁友防暑及加強魚塭夏季管理

▲夏季高溫炎熱 籲請養殖漁友防暑及加強魚塭夏季管理 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

夏季高溫炎熱，每日上午10點至下午2點太陽最炙烈，嘉縣府籲請漁民儘量避免長時間曝曬工作，於魚塭、海上工作時穿著淺色寬鬆衣服，戴斗笠或帽子遮陽隨時補充水分，預防中暑或熱衰竭，留意周遭漁友互相照應，同時也要加強養殖漁業的夏季管理措施。

農業處表示，夏季養殖池溶氧量隨水溫升高而降低，魚類消化代謝增強、攝食增多，呼吸加快而耗氧量增高，加上養殖池其他耗氧因子作用加強，如管理不當可能出現浮頭或泛池，同時藻菌繁生，病原菌、病毒及寄生蟲也伺機而發，妥善投餵並考量適當降低養殖密度才能平安度過。

農業處提三項應對方式，包括合理投餵管理、做好水質調控、加強疾病防治。水溫高時養殖物攝食旺盛，切勿過度而產生消化道疾病，可適量添加益生菌及維生素強化養殖物肝臟和腸道健康，過度高溫也會影響消化甚至吐料，當白天水溫有可能超過33℃、天氣、吃食不正常或水質變化時，應視情形考慮減少或停止投餵。

水溫升高養殖物代謝速率及浮游植物的生長速度增加，投餵量大及排泄物增加，細菌對有機物質分解作用也加快，更促進浮游植物生長致水體過肥，水質易變壞，應適當流換水維持良好水質、避免有機物大量堆積並穩定池溫。

農業處說，低氣壓天氣悶熱時需適度增加水中溶氧並控制魚塭水色，使藻相穩定勿過濃，另應每日留意氣象動態，嚴防強降雨造成鹽度劇烈變化，並加強塭堤維護及排水設施疏通。

高水溫也易造成養殖生物抵抗力變弱，各種寄生蟲疾病及細菌性疾病易發生，但此時用藥容易造成藻類死亡，應以預防疾病為主，經常加強巡視池塘，魚病防治定期施用光合菌、枯草菌及硫化菌等益生菌也可助調節水質，並可使用細菌檢測套組確認菌相，降低疾病發生機率。

農業處呼籲，病害初發生時，大多會出現游泳行為異常，伴隨攝食不佳（頓料），有異樣時立即採樣送檢準確診斷，病害若已發生應多開啟增氧設施增加溶氧，並避免午間高溫時段施藥，正確對應降低損失。

若遇水質或水生生物異常死亡，可將池水或魚隻檢體送至家畜疾病防治所（太保市太保一路1號、05-3620025）、東石水產動物疾病檢驗中心（東石鄉副瀨村新結庄14-2號、05-3734330）或水產動物疾病防治中心（義竹鄉新店村2-6號、05-3427922），由獸醫師檢診諮詢，勿病急亂投醫。