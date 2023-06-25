嘉義縣室內空氣品質檢測認證　23處取得自主管理標章

▲嘉義縣推動公私場所室內空氣品質檢測認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環境保護局積極配合行政院環境保護署，加強推動室內空氣品質自主管理標章宣導作業下，至今有23處場所取得自主管理標章，15處為優良級，8處為良好級，場所包含圖書館、幼兒園、藝文及護理機構等，共同為縣民提供良好的教育環境與藝文空間。

為提升公私場所室內空氣品質，環保署期透過推動室內空氣品質自主管理標章(優良級或良好級)認證制度，廣泛納入多元場所自願參與維護公眾使用環境，而取得標章使用權，優良級為三年，良好級為二年，且應定期實施巡查檢驗及檢測(優良級為三年1次，良好級為二年1次)，以掌握室內空氣品質變化情形。

環保局長張輝川表示，近年民眾越來越重視室內空氣品質相關議題，而環保局每年針對轄內公私場所辦理訪查巡檢作業，提供場所掌握室內空氣品質(二氧化碳、PM10及PM2.5)概況，並輔導場所做好自主管理。

而自主管理標章對場所本身、民眾觀感極具正面形象，另外環保署亦建置網路自主標章地圖，使標章資訊更加公開透明化，大眾可上網查詢各縣市標章地圖，提供民眾選擇安心的室內優質環境。

環保局將於7月份辦理自主管理標章作業推動宣導說明會，邀請縣內適用對象非公告場所(產後護理之家、社會福利機構等)，凡申請標章場所，應營造優質室內空氣品質，經審查同意後將授予標章使用權，並可張貼標章於場所出入口，提高企業品牌形象而取得標章場所還有機會可獲得「環保綠點」，最高35萬綠點之實質回饋。

因應暑假旅遊旺季將近，環保局近期陸續針對轄內觀光工廠辦理訪查作業，輔導場所做好室內空品自主管理，以提供良好且優質的室內環境，讓遊客能安心遊憩，增嘉好印象。

環保局提醒，民眾別讓髒空氣留室內，簡單四招可改善，適度增加外氣供應量、調整通風系統及加強過濾效果、選擇有綠建材標章之建材或傢俱、擺放可淨化空氣之植栽，均可改善室內空氣品質。改善資訊及標章取得相關作業，可參考行政院環保署室內空氣品質資訊網( https://iaq.epa.gov.tw/indoorair/Default.aspx )。