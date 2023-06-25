嘉義縣銀葉粉蝨密度攀升　提醒農民警戒與防治

▲銀葉粉蝨密度攀升！農業處提醒農民警戒與防治 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依嘉義縣政府農業處於6月份黃色黏紙調查結果顯示，目前的銀葉粉蝨密度有急遽上升的趨勢，平均一張黃色黏紙蟲數超過50隻已達預警標準，甚至有的達到平均100隻以上。

農業處主動調查發現，在排水不佳且植株衰弱的區域更容易受到粉蝨的危害；粉蝨密度過高若疏於防治恐造成嚴重危害，籲請農民加強巡田，適時進行防治作業，並且使用不同機制的資材，避免害蟲蔓延擴散及抗藥性的快速產生。

銀葉粉蝨常刺吸危害洋香瓜、美濃瓜、番茄及甜椒等作物且為植物病毒昆蟲媒介，其卵大多在葉背，於28°C的環境下，壽命約19至22日，一生可產125至150粒卵，以春末及初秋為高峰期，若遇梅雨或颱風降雨季節會延後高峰期時間。

近期為番茄清園時期，在斷根前再進行一次藥劑防治，或者在溫室內進行淹水並將周圍塑膠布放下，在出太陽時進行高溫處理，可減少園區內粉蝨族群數量及病毒傳播率以利下期作物生長。

藥劑防治可使用10%氟尼胺水分散性粒劑，稀釋3000倍、20%亞滅培水溶性粒劑，稀釋4000倍等，施作時將較多藥液噴施於葉背效果較佳，若有其他藥劑防治需求，可查詢植物保護系統、台南區農業改良場推薦用藥，並遵照推薦稀釋倍數與安全採收期規範。物理防治，可每2公尺懸掛黃色黏紙進行誘殺。