鐵達尼觀光艇乘員曾簽免責聲明　法律專家：家屬仍可提告

▲律師稱，儘管泰坦號的乘客都簽署了免責聲明，但家屬仍可對此提出訴訟。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

觀光潛水器「泰坦號」18日在參觀「鐵達尼號」沉船殘骸時，疑似發生「災難性內爆」，船上5人全數罹難。儘管多方消息都證實，這些乘客下水前已簽署了免責聲明，但美國法律專家指出，若「泰坦號」被證明設計或構造存在疏忽，遇難者的家屬仍可針對此案提出訴訟。

據路透社報導，多位曾跟隨「泰坦號」下海的人士都指出，他們在前往這趟價值高達25萬美元的海底之旅時，都曾簽署一份免責聲明（liability waiver），其中CBS記者波格（David Pogue）還聲稱，聲明第一頁的內容就已3次提及有可能死亡的字眼，顯示這趟旅程極其危險。

不過路透社指出，免責聲明並不是免死金牌，只要受難者家屬有證據表明「泰坦號」存在嚴重疏失或未充分披露風險，那麼法院就有可能裁定免責聲明無效，而類似的狀況並不少見。

▲泰坦號很可能因內爆沉沒。（組圖／翻攝自海洋之門探險、TikTok）

美國德州專精人身傷害律師及海商法專家夏佛（Matthew D. Shaffer）表示，「如果泰坦號在設計或建造方面對乘客有所隱瞞，或在明知它不適合進行這次潛水的情況下仍堅持下潛，那這份免責聲明的效力絕對會被抵銷。」

加州專精人身傷害的律師約瑟夫羅（Joseph Low）表示，「有許多不同的案例表明，儘管有免責聲明，家屬仍可提出索賠，但在我們弄清楚事故發生的原因前，我們無法確定免責聲明是否適用於此案。」

報導稱，目前「泰坦號」失事的原因依舊不明，但美國國家運輸安全委員會（NTSB）與加拿大國家運輸安全調查委員會（TSB）23日都表示將對內爆事故展開調查。