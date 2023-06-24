瓦格納叛變早有徵兆！　2月就曾傳：普里格津想推翻普丁

記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津24日宣布佔領頓河畔羅斯托夫市的俄軍南部軍區總部，並要求與俄國國防部長蕭依古進行談判。普丁稍早緊急發表全國演說，稱瓦格納的行為是武裝叛變。然而早在數月前，就有媒體爆料，普里格津與普丁鬧不合，可能早就動念要趁俄國政局不穩，直接推翻普丁，爬上高位，如今預言成真，也再度引發關注。

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與普丁是多年好友。（圖／達志影像／美聯社，下同）

瓦格納集團在俄烏戰爭期間對俄羅斯提供重要支援，其強大的兵力更幫助俄國拿下多個地區。然而之前就數度傳出俄羅斯未提供足夠的軍備，普里格津更指控，蕭依古攻擊瓦格納軍營，導致大量士兵無辜慘死，因此才決定發動反抗。

駐烏克蘭多年的美國政治顧問、《基輔郵報》（Kyiv Post）特約記者斯馬特（Jason Jay Smart）早在2月就曾撰文指出，普里格津與克里姆林宮間的緊張關係在持續升溫，這也進一步導致他與好友普丁之間的關係出現裂痕。而這樣的局勢改變，可能讓普里格津意識到，俄羅斯內部的風向已出現變化，成為他爬上最高位的機會。

瓦格納是俄羅斯在俄烏戰爭中的重要武裝力量之一，而首腦普里格津不只一次公開抨擊俄國官方，實力不足還貶低瓦格納的功勞，明顯可以看出，他的不滿已在持續累積。

俄羅斯退役軍人、前聯邦安全局（Federal Security Service）官員葛金（Igor Girkin）5月也指出，「如果普里格津依舊是瓦格納的首領，那麼叛變就會迅速且徹底地發生。」普里格津則是因為多次公開批評俄國國防高層，遭到俄國官媒禁言。

普里格津更曾在5月公開指責俄羅斯稱，如果俄軍不好好改善戰場上的指揮能力，很快就會迎來下一場革命。