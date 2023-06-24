與死神擦肩！美國父子「差點搭上泰坦號」　讓票原因曝光

▲布魯姆父子檔差點搭上泰坦號，最後一刻讓票與死神擦肩。（圖／翻攝自Facebook／Jay Bloom）



實習記者任庭儀／編譯

鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」18日啟程後因疑似發生內爆，艙內5人無人生還。美國拉斯維加斯投資商布魯姆（Jay Bloom）和兒子肖恩（Sean Bloom）原本要參與這次探勘，最後因安全疑慮將座位讓出，與死神擦肩而過。

綜合CNN、路透社報導，布魯姆與「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）執行長拉許（Stockton Rush）相識，得知布魯姆的兒子肖恩從小對鐵達尼號充滿嚮往後，拉許一年來極力說服父子檔一起參與此次探勘行程，甚至將原先25萬美元（約新台幣777萬元）的價格降至15萬美元（約新台幣465萬元），兩人起初也感到十分興奮。

然而在肖恩看了泰坦號的介紹影片後，便發現泰坦號存在許多安全問題，父子檔愈發擔心這趟旅程的風險，於是在最後一刻禮貌拒絕拉許的邀約，這兩張票最後賣給了巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）父子檔。

布魯姆事發後在臉書分享自己與拉許的對話，拉許在其中一條訊息中提到，「雖然確實存在風險，但它比搭直升機和水肺潛水都要安全，且35年來都不曾有人因非軍用潛艇受傷。」

擁有私人直升機執照的布魯姆並不相信，他對泰坦內部的裝置有諸多疑慮，但他也說，「拉許對泰坦號的信心是不可動搖的，這是他的夢想，以至於他看不見這些風險。」

布魯姆表示，他的好友兩週前因車禍去世，讓他心痛不已，也讓他意識到生活中真正重要的是什麼，「每當我看見那對父子檔的新聞，都彷彿看見自己和兒子，要是沒有多加思索的話，出現在那裡的會是我和我20歲兒子的照片。」