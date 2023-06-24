獨／超商浩克摩鐵怒砸原因曝！妻曝他「多日未眠」：不捨被霸凌

記者劉人豪／綜合報導

桃園「超商浩克」28歲朱姓健身教練，端午連假與妻子入住台中摩鐵，因情緒激動亂砸東西，警方獲報後到場評估朱男有自傷疑慮，當場予以強制就醫，朱男也乖乖配合。對於外傳是2人吵架，妻子說明，是朱男近期壓力太大，已經許多天沒睡，加上心疼妻子被網友持續攻擊霸凌，情緒上來才有砸東西的狀況，不是外傳的吵架。

▲浩克妻子指出，浩克近期出庭以及夫妻倆遭網友霸凌，讓浩克壓力相當大許多天沒睡。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲浩克昨在台中摩鐵情緒不穩，妻子報案請警方協助處理。（圖／民眾提供）

朱男於5月20日上半身全裸大鬧超商，後來被警察以警棍回擊12下上銬送辦，畫面曝光佔據各大新聞版面。6月9日朱男的林姓新婚妻子貼出結婚證書，傳達喜訊，沒想到傳出朱男昨(23)日在台中就醫。

▲浩克上救護車前往醫院強制就醫。（圖／民眾提供）

據了解，朱男與林女結婚後，持續受到網友攻擊霸凌，朱男日前也因超商一案，與警方在法庭上對案件進行說明，還被栽贓說他有碰毒品，讓朱男壓力很大，近期幾乎都沒有好好睡覺。

至於在摩鐵砸東西一事外傳是夫妻倆吵架，林女向《ETtoday新聞雲》說明，是朱男太久沒好好睡覺，加上網友近來持續攻擊2人，朱男心疼妻子遭網友霸凌，突然情緒起來才砸東西，送醫後情緒已穩定，林女也感謝幫助她們的警察和醫護人員，「謝謝你們很有耐心的幫助我們，不好意思造成大家的恐慌」。