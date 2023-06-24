竹北氣爆增至6人輕重傷！社會處提供5家旅館　暫時安置受災戶

▲竹北氣爆截至目前為止，已造成1重傷、5輕傷，其中重傷的少年還在加護病房搶救。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣瓦斯公司今(24日)因設備異常導致竹北市發生多起住宅瓦斯外洩及火警事故，不幸造成1人重傷、5人輕傷憾事，新竹縣府祕書長陳季媛下午慰問重傷傷者家屬，致贈急難救助金，社會處也立即於受災社區發放乾糧物資，縣府表示，將協助受災戶申請國賠，保障民眾安全與權益。

新竹縣政府秘書長陳季媛與社會處人員下午慰問重傷傷者家屬，致贈急難救助金，表達縣府負起所有責任，全力協助傷者醫療及後續心理輔導，期盼傷者盡早恢復。

▲氣爆現場一片狼藉，大樓上方冷氣室外機、窗框搖搖欲墜，地板也隨處可見碎玻璃、冷氣機。



社會處也派員前往受災社區，現場發放乾糧物資，方便民眾緊急使用，同時一一調查受災社區的居民，若有外住旅館安置需求的，現場及提供申請填寫。

社會處表示，目前已有五家安置旅社供民眾選擇，希望盡早在傍晚前協助需要的受災戶入住，降低不便。消防局則同時出動同仁攜帶五用氣體偵測器，在安全狀況下，逐戶陪同住戶返回家中攜帶貴重物品。

新竹縣副縣長陳見賢指出，後續將請社會處協助受災戶向縣府行政處法制科申請國賠，縣府該負責的絕不逃避，政府責任就是保護鄉親的生命財產，端午連假期間發生憾事，所有人都很難過，縣府各單位將共同努力、全力善後。