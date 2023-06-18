新北宣導反數位暴力　深入社區校園辦150場行動劇

▲新北市政府副秘書長龔雅雯（中）帶領紳士協會和社區防暴宣講師一起宣誓「暴力零容忍」。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市家防中心推動性別暴力三級預防，從社區建立起防暴意識。今（18日）下午在板橋府中熱區，結合友善家庭大使和板橋區公所，舉辦反數位暴力宣導，透過新北市5區紳士協會表演行動劇和快閃活動，以「數位暴力母湯來、紳士反暴熊厲害」為題，吸引路過民眾佇足圍觀。

新北市政府副秘書長龔雅雯代表侯友宜市長到場參加，她表示，防治暴力，不分性別、不分年齡，她並帶領全體紳士協會會員和社區防暴宣講師一起宣誓「暴力零容忍！」

新北市家防中心主任許芝綺表示，新北市111年家暴通報案件共2萬2328件，其中男性占26.3%，女性占73.7%，較110年增加1381案，成長率達6.6%，其中男性較110年增加9.2%，顯示受暴對象不分男女。此外，由於3C產品的廣泛使用，使得數位性別暴力成為近年新興的犯罪模式，111年兒少遭受性剝削共490件，較110年增加87案，成長率達21.6%；其中男性較110年增加33.3%，因此如何防治數位性別暴力及男性受暴，為該中心未來預防及宣導的重點。

▲新北市家防中心在板橋府中非常熱區舉辦反數位暴力宣導。

三重紳士協會的黃桂英，在家防中心的培訓下，今年取得衛福部社區防暴宣講師資格。她在活動中自編自演，以在網路結識一位男友，對方三餐噓寒問暖外帶宵夜關心，讓她芳心大動，在對方慫恿下，傳出清涼照片，不料卻被對方勒索，讓她大呼上當、求救，精準地呈現親密關係中的數位暴力樣態。

板橋紳士協會則以行動劇演譯，某位少女夢想成為網紅及藝人，卻被攝影師誘騙，拍攝性私密影像，慘遭性剝削及勒索，所幸父母冷靜報警處理，藉由討價還價，拖延歹徒取款，最後將不肖攝影師繩之以法。

龔雅雯表示，預防比事後補救更為重要，感謝紳士協會及社區防暴宣講師，協助市府推動「暴力零容忍」，從106年迄今，深入各社區、校園宣導，迄今辦理700餘場活動，超過19萬人次受益。

龔雅雯說，進入數位化時代，影像的拍攝與散播都是非常快速，因此如何正確宣導，提醒民眾隨時警覺至為重要。今年新北市預計要辦理150場次的防暴宣導，以深入社區鄰里和校園宣導，希望讓市民都能有安全、安心的生活。

▲龔雅雯在新北地圖貼上紫絲帶，並表示今年新北市要辦理150場次防暴宣導。