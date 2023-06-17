視察基隆1200月票設施整備　王國材盼能促進節能減碳

記者郭世賢／基隆報導

基北北桃1200都會通公共通勤月票將於7月1日上路，基隆市副市長邱佩琳今（17日）陪同交通部王國材部長視察基隆地區月票整備情形，邱佩琳強調，基隆市政府會加強協助宣導月票資訊，盼為民眾提供更多元的交通選擇。

▲交通部長王國材視察基隆1200月票設施整備情形。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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王國材部長與邱副市長邱佩琳先前往臺鐵基隆站南站大廳，視察TPASS票卡購買、月票加值通路及進出動線標示等資訊宣導情形，其後到國光客運基隆臨時站，視察月票自動儲值機預購情形。

王國材接受聯訪指出，基隆民眾通勤到雙北地區，每日搭乘台鐵有3萬5千人，搭乘國道客運有4萬人，使用通勤月票可省下五至七成通勤費用。此外，搭乘公共運輸能達到節能減碳的目標，同時分散城市居住壓力。

▲交通部長王國材（左）、基隆市副市長邱佩琳（右）。

有關基捷經費負擔及延長還款期程部分，王國材表示，捷運補貼有全國一致的標準，未來將傾聽地方的建議並納入初步討論方案，將與行政院討論後，再和基隆市政府說明。

基隆市府交通處表示，1200都會通定期票自6月15日起，可於國光客運基隆車站自動儲值機辦理預購及設定。臺鐵基隆、三坑、八堵、七堵及百福等車站，將自7月1日起提供設定定期票服務。

未來民眾可持手邊的悠遊卡（全票、學生票）購買及設定1200都會通定期票，但1張悠遊卡僅設定1種定期票，例如有購買雙北1280定期票者，則需到期後方能設定1200都會通定期票。詳細營運規則、適用範圍，請至基隆市政府交通處、基隆市公共汽車管理處及臺北大眾捷運股份有限公司網站查詢。