金山警暑假防飆總動員　一夜攔查180汽機車！超速取締90件

記者郭世賢／新北報導

北海岸萬里、金山及石門地區是青少年暑期夜遊熱門景點，但屢見違法改裝車體、排氣管、甚至超速、蛇行等不當行為，不僅製造噪音影響居民生活安寧外，更嚴重危及道路交通安全及秩序。新北市金山警分局於17日夜間規劃執行「環、警聯合稽查」，一共攔查180部汽機車，取締超速約90件，另稽查非法改裝機車排氣管24件，無照駕駛違規9件。

▲金山警暑假防飆總動員，一夜攔查超速取締90件。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，本次聯合稽查同時結合「取締酒後駕車」專案勤務，透過路檢及巡邏等方式強力執法，並於轄內臺2線沿線路段進行移動式測照取締超速違規；除防制酒後駕車及超速肇事外，亦將針對進入萬里、金山及石門地區改裝排氣管車輛實施稽查、裁罰。

警方表方，17日夜間共計攔查約180部汽機車，稽查非法改裝機車原廠排氣管24件，取締無照駕駛違規9件，超速約90件。今年迄今已攔停舉發近2580台違規車輛，並查獲216台非經審驗合格的改裝汽機車，通報環保局裁罰，以遏止青少年危險駕車、不當改裝車輛及車輛噪音妨礙安寧情形發生。

金山警分局長蔣叔君表示，暑假是青少年聚集夜遊發生車隊飆車的時間，父母應多加留意關心，別讓孩子無照駕駛上路或有併駛競速等危險駕車行為，警方將持續加強執法，除針對違反交通規則車輛予以舉發外，若發現有涉嫌違反刑法公共危險罪情形，將依法究辦。