鍾愛台灣溪水　謝宏達畫出新北在地溪流之美

▲美麗永安藝文中心自即日起至7月18日展出「水行天地-謝宏達個展」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市美麗永安藝文中心自即日起至7月18日展出「水行天地-謝宏達個展」，由謝宏達教授以臺灣溪水為題所創作的21件油畫作品，而臺灣的溪流是謝教授寄情最深之處，因此他想用畫筆將「水」的清麗脫俗讓世人看見，希望市民朋友透過謝教授的創作，回憶記憶中對於台灣河川、溪流的自然之美。

新北市文化局專門委員陳春美表示，新北市長年致力於藝術的推廣，各個藝文中心為民眾及藝術家最重要的交流平台，本次邀請到謝宏達教授於新北市美麗永安藝文中心展出，透過其精湛的畫作技巧，將新北市在地的溪流的自然之美表現得淋漓盡致，讓觀眾透過欣賞畫作去反思體會到維護環境的重要，透過從藝術角度出發去進一步探討、關心各種面向之重要議題，使得展覽更具意義。

▲小河慢流。

文化局表示，本次「水行天地-謝宏達個展」，是由謝宏達教授近20年來，以新北市郊山的野溪所畫的數百幅作品中，從中精選了20餘幅創作進行展出，每幅皆為一時之選，以台灣在地溪流、河川作為主題。

謝宏達教授對於溪水或者流動或者靜止，以及水的澄澈清透之表現，彷彿照片般傳神，卻又比起照片更具細節及美感，感受到他對於「水」這項主題在創作上的執著與堅持，而一直追求著「寧靜」，本次展出作品的畫面中，也可以強烈的感受出他對「寧靜」的渴望。歡迎民眾前來共同参與，更多展覽資訊請至「新北市美麗永安藝文中心」官網或來電洽詢：02-2950-9750分機103。

▲清潭午後。