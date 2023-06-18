新北貢寮「水T藝術節」登場　雞母嶺600件T恤水梯田飄揚

▲在水梯田上掛滿600件T恤，呈現人與自然的故事，今年更跨界與插畫家合作。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

貢寮農業創生團隊「遇見雞母嶺」，於今（18日）舉辦「2023第三屆水T藝術節」，在水梯田上掛滿600件T恤，呈現人與自然的故事，今年更跨界與插畫家合作，用插畫呈現出動物、山林與海洋和諧逗趣的樣貌，讓微光、地景與民眾連結，展期至6月25日，歡迎民眾來東北角享受初夏最特別的藝術節。

「遇見雞母嶺」創辦人蕭學苑回鄉致力復育水梯田，青年設計師協助設計貢寮遊程品牌「品味貢寮」，整合地方特色核心元素「山珍、海味、人情味」，推廣貢寮水梯田地景特色，為了讓更多人認識貢寮田百年地景，今年策劃「貢寮水T藝術節」將在地居民及各地旅客的個人故事照片印製在T恤上，掛在水梯田間呈現人與自然的故事，讓參與的人能對貢寮水梯田產生更多認同與共鳴。

▲貢寮農業創生團隊「遇見雞母嶺」，今天舉辦「2023第三屆水T藝術節」。

蕭學苑表示，去年民眾參與踴躍，展出T恤從120件增加到320件，今年更擴大到600件，從今年4月籌劃起徵件，有來自兒童繪本畫家、澳底國小、貢寮國小、社區及各地民眾共同參展。今年也持續與財團法人新北市台灣藝術創生文化基金會合作策展，邀請政治大學茶藝社及藝境絲竹合作梯田茶席及國樂表演，讓民眾在水梯田自然環境中品茗賞景。

此外，本屆藝術季與微光分子YUZI插畫家合作，以溫暖風格，用海洋與山林為創作主題，將雞母嶺區域內珍貴的「食蟹獴、穿山甲及山羌」動物為主角，以擬人化方式，展現動物們感謝人類保留生存空間，更推出紀念T恤、馬克杯及水T明信片，邀民眾一起參與水T藝術節，呼應里山倡議「人與自然和諧共生」的理念。

▲展出T恤從120件增加到320件，今年更擴大到600件。

台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉表示，基金會致力於引入藝術文化，帶動地方創生及產業發展，今年水T藝術節開幕活動與在地小農合作，推出「品味貢寮山珍海味市集」及「淡蘭古道小旅行」，透過創辦人蕭學苑現場親自導覽古道之美以及在地商家提供貢寮山珍海味，讓民眾沉浸歷史與在地風味的百年地景中。

活動期間外，民眾也可以直接拜訪鮮物本舖、月桂樹工作坊、馬崗27號咖啡等在地特色商家，體驗貢寮的山林海洋特色，例如參加鮮物本舖食漁教育課程，享用貢寮鮑、海葡萄等特色美食。現場民眾陳小姐也表示，透過水T藝術節看見參展民眾各種生活故事與自然水梯田結合，也看到在地團隊對百年梯田的熱忱，期待每年水T藝術節與親友遠離都市塵囂，來貢寮欣賞梯田美景。

▲「遇見雞母嶺」創辦人蕭學苑回鄉致力復育水梯田，青年設計師協助設計貢寮遊程品牌「品味貢寮」。

農業局長李玟表示，市府推動農業健康市／式及農業創生，透過與在地農友、學校及社區合作串聯多元夥伴，推動農村旅遊，活絡地方經濟，協助在地特色產業鏈永續發展。歡迎民眾趁展期期間實地走訪感受貢寮水梯之美，相關活動詳請參閱「2023貢寮水T藝術節」臉書粉專或「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專。