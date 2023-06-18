幸福駕到！命中註定遇見你　板橋府中雙城周末熱鬧嗨玩

▲幸福來了音樂市集，幸福連連看三組配對成功者。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局於板橋府中北側廣場舉辦6月17、18日「幸福來了！音樂市集」活動，首日吸引廣大民眾共襄盛舉，今天進入第二天，現場除豐富的文創、命理、手作攤位集結，還有愛情系療癒樂團輪番演唱，更首度舉辦「幸福連連看！配對活動」，期待參與者能在此遇上有緣人，尋找到屬於自己的幸福。

文化局長張䕒育表示，「幸福來了！音樂市集」活動為與民政局2023新北市聯合婚禮「天作之合 幸福Two兔好」結合，以幸福為主題策畫為期兩天系列活動，像是17日的「單身金曲派對」與今天的「幸福連連看！配對活動」，讓市民朋友們可透過參與認識志同道合的新朋友。

▲幸福市集DJ林哲儀演出。

張䕒育說，同時聯合婚禮今日首度在室內新北市政府一樓大廳舉辦，100對新人在此完成重要人生大事，除了恭喜新人，也希望將他們的愛情喜悅氛圍分享給新北地區，並鼓勵未來有計畫結婚的未婚者明年可以報名參與，讓新北市成為最具浪漫幸福的城市！

「幸福來了！音樂市集」集邀48攤文創攤位，其中「金釉森林」攤位於現場解讀塔羅牌，並提供抽取宇宙牌卡，讓民眾獲得來自宇宙的祝福，同時邀請許多在地年輕創作者，於市集現場繪畫、編織、花藝等展現個人獨特創作。樂團演出則由DSPS樂團主唱療癒系女聲曾稔文開場、2022春浪大賞得主芒果街老爸及四人搖滾樂團庸俗救星接續演出，一首首唱出愛情中的酸甜苦辣。

▲幸福來了音樂市集民眾參與。



此外，今年首度舉辦的「幸福連連看！配對活動」，集結了20位（暫定）想認識新朋友的民眾於活動現場參與互動遊戲和算命占卜，參與配對成功者可獲得府中商圈知名店家雙人套餐券，與有緣人共享幸福晚餐時光！不僅如此，現場還有「命中註定！抽獎活動」抽出48組由現場攤商提供的特色好禮，完成指定任務，還可獲得幸運籤餅。更多最新的活動相關資訊，請密切追蹤「板橋435藝文特區」臉書粉專。

▲幸幸福樂市集幸福連連看命理師與配對民眾。