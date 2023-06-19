新北噁男半裸露鳥取餐　還傳訊騷擾女外送員「有看到勃起嗎」

▲新北噁男露鳥取餐，還傳訊息問女外送員有沒有看到他勃起 。（圖／網友授權提供）

記者劉人豪／綜合報導

新北市一名女外送員，6月初深夜送餐到新店某華廈時，點餐男子竟然半裸且微露鳥開門取貨，讓女外送員嚇到，把餐點交給對方後就匆忙離開，沒想到後續還被點餐男子打簡訊跟電話進行騷擾，問說有沒有看到他勃起，女外送員的小孩在網路上揭露此事，並表示已在各外送員群組及當地社群網站分享並報警，希望外送員送餐到該地點時務必注意。

一名網友在社群網站發文指出，母親從事外送員的工作，今年六月初半夜，收到一張一瓶飲料的外送單，地點是位於新北市新店區中央路上的某華夏，訂單交貨需求比較特殊，並不是放置在門口，而是要放在更裡面的樓梯間，並要求外送員提供手機號碼，到了通知他領餐。

結果母親把東西放好，還沒有來得及通知訂購人，就從旁邊直接走出來一個幾乎全裸，連內褲都沒穿好露出半個生殖器，並且是勃起狀態的男人，直接就把母親堵在樓梯間，「我媽說她當下是嚇到直接把東西塞給他就匆匆按電梯離開了」，結果這還沒結束，事後男子還傳訊息給母親，想確定她有沒有看到露鳥勃起的狀態，說沒看到居然還回說：「應該有吧?」後續還陸續用拿到的電話，打簡訊跟電話進行騷擾。

文章曝光後引起熱烈討論，紛紛建議應該報警「希望不要有更多受害者了」、「這種人一看就是還沒踢到鐵板過」、「去報警啊」，也有外送員表示，「此人是慣犯，據我所知還有2人受害，實際人數一定不止，手法基本都是一樣的。」

該篇文章也吸引到新店分局家防官留言，指出網友母親遇到的狀況，可提告公然猥褻及性騷擾案類。該名網友也指出，目前已經向警方報案並且跑完流程，也希望可將此人繩之以法。