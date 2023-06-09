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新北客家藝術下鄉列車啟動　巡迴29區展演76場次

▲新北客家藝術下鄉列車啟動。（圖／新北市客家事務局提供）

▲新北市客家事務局長林素琴（後排左3）、中和區長楊薏霖（後排左2）及中和區復興里長尤敏玉（後排左1）授旗紅瓦民族舞蹈團團長劉明仁（後排右1）。（圖／新北市客家事務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府客家事務局推動新北客家藝術下鄉列車於5月17日正式開動，首場由紅瓦民族舞蹈團於新北哈客中和館辦理「茶山姻緣」演出，並由客家事務局林素琴局長親自授旗紅瓦民族舞蹈團，從此展開本市29區藝文團體巡迴表演客家藝術計畫，同時宣告新北客家藝術列車正式開動！

客家事務局為推動藝術扎根，深化客家表演藝術產業，並拉近市民朋友與客家文化之間的距離，使市民朋友有機會親近客家文化，每年都邀請藝文團體前往本市29區進行客家藝術下鄉工作，讓本市所屬城市或偏鄉地區的市民朋友接觸客家表演藝術文化的機會，達到區區有客家藝文的目標。

今年共有25個藝文團體參與，包括榮興客家採茶劇團、打幫你樂團、東東樂團、山宛然劇團、紅瓦民族舞蹈團、美江民族舞蹈團等知名藝文團體，演出類別有音樂、舞蹈、戲劇及魔術等項目，自5月至11月止共計表演76場次；新北藝術列車將駛向偏鄉學校、藝文場館、活動中心或宮廟等地點，塑造「新北藝客真精彩」之意象。

▲新北客家藝術下鄉列車啟動。（圖／新北市客家事務局提供）

▲客家事務局長林素琴（後排中）、中和區長楊薏霖（後排左3）、中和區復興里長尤敏玉（後排左5）與紅瓦民族舞蹈團合影。

本次演出的紅瓦民族舞蹈團由團長劉明仁帶領，榮獲112年度新北市傑出演藝團隊，演出主題為「茶山姻緣」，透過舞蹈的肢體動作，描述台灣特有茶葉東方美人茶的故事；《摘茶細妹》呈現客家女性摘採茶葉的優美姿態；《瀰濃戀情》藉由肢體表達客家先民的情感樣貌；《油桐花開》展現油桐花由含苞至盛開的生命之美。

除此之外，本次演出最大特色演出場地-新北哈客中和館，係客家事務局於108年8月30日建置首座客家聚點，以作為在地區公所、里辦公處及民間團體等同場域共同研習場域，並成為各族群研習基地，也使客家語言與文化走近社區，提供都會客家人聚會話家常、上課研習相互交流分享的優質文化場所。

另一方面，活動結合中和區復興里里長尤敏玉推動的銀髮共餐活動共同辦理，同時藝術列車開往社區，融入銀髮族群生活，不僅讓長者感到溫馨，也能讓長者感受藝術活力，更達成市府、市民、團體三方共好、共享資源的目標，貫徹市府推動之共好政策。

不同表演團體組成的新北客家藝術列車，將開往新北市的不同地區，所有表演藝術工作者用對藝術的熱情生命，將客家的精神或文化種子散播新北市各個角落，展現新北市豐富多元的面貌，更突破都鄉的藩籬，讓整個新北市都能看見、聽見客家。

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