幼兒園餵毒風波延燒　陳乃瑜質疑市府隱匿：調查委員會成員有誰？

▲新北市議員陳乃瑜。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

新北市板橋區某幼兒園餵食幼兒藥物，並在園內學童身上驗出「巴比妥」等藥物成分，引發各界討論。新北市議員陳乃瑜8日質詢時說，依法新北市教育局在5月15日獲報之後的2個工作天成立調查委員會，「5月17日有成立委員會了嗎？」此外，原訂今晚要開說明會，但家長臨時接到教育局電話通知說要取消、又復辦，最後還改成一對一，讓家長感到不解。

陳乃瑜質疑，說好的「說明會」呢？一日三變是欺負家長嗎？板橋幼兒園孩童被驗出毒，無助的家長等了三個禮拜，還等不到市府出面辦一場說明會，本來說好8日晚上要開說明會，但中午家長卻臨時接到電話通知取消，「為什麼？為什麼？市府沒有說明」。

陳乃瑜說，家長氣炸抗議，然後所謂的說明會又要如期舉行了，但是市府竟不出席，所以這一場說明會到底是誰辦的？是要說明什麼？難道教育局不派人參加嗎？社會局不派人參加嗎？衛生局不派人參加嗎？

陳乃瑜指出，根據 《教保服務人員條例》第33條規定，直轄市、縣（市）主管機關知悉教保服務人員疑似有第十二條、第十三條、第十四條第一項各款及第一項情形後，應於二個工作日內，交由所設之委員會調查處理；另將調查處理結果以書面載明事實及理由，通知行為人及事件關係幼兒之法定代理人或實際照顧者。

「請問侯市府有成立委員會調查嗎？」陳乃瑜說，依法，新北市教育局在5月15日獲報之後，應該要在2個工作天內，也就是5月17日交給委員會調查處理，「5月17日有成立委員會了嗎？」

陳乃瑜說，《教保服務人員條例》明定，該委員會的成員應包括主管機關代表、具兒童保護意識之教保與兒童福利團體代表、教保服務人員團體代表、其他服務人員代表、家長團體代表及相關領域學者專家；其委員會組成、調查處理程序及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

「請問，調查委員會成員有誰？」陳乃瑜表示，孩子是無辜的，到底為什麼要讓這些孩子和家長承受這些苦難？侯市府是否違法不作為還涉嫌隱匿？請說清楚、講明白。