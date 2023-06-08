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新北智慧翻轉未來　水利局長宋德仁：生態與環境永續

▲新北智慧翻轉未來 水利生態與環境永續。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市水利局長宋德仁強調，智慧及生態是未來業務推動兩大重點。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市政會議7日上午專題簡報由水利局長宋德仁主講「水利生態永續-新北智慧未來」，展現4年來六水策略施政成果：積淹水改善15行政區56處、都市防洪機制的超前部署、翻轉重生的都市河川、六都第一的污水接管等，未來亦將在六水概念的基礎下，輔以智慧科技運用及生態環境營造，為新北市打造創新、永續的優質生活環境。

市長侯友宜聽完簡報後表示，水利局這些年的努力成果相信大家有目共睹，不論是都市防洪、污水下水道接管率的提升、河濱公園進化升級及河川生態環境營造，皆有重大突破，讓民眾感受到市府團隊的用心，傾聽人民的聲音，了解人民的問題，解決人民的痛苦，這就是大事情。期許水利局在宋局長帶領下繼續努力，讓新北市持續翻轉，越來越好，成為安居樂業的好所在。

▲新北智慧翻轉未來 水利生態與環境永續。（圖／新北市水利局提供）

▲熊猴森樂園為全國網路聲量第一的溜滑梯主題樂園，成功翻轉新北水岸。

宋德仁簡報時說明，水利局防汛應變領先全國，從天上到地下一網打盡，降雨前透過偵水志工巡查、智慧防汛平台監測、抽水站預抽降低水位，打破以往人工監看化被動為主動，縮短應變時間1～2小時以上；同時首創透水保水自治條例、透保水設施、廢棄地下道改為滯洪池及開發案出流管制計畫審核，積極推動城市滯洪量能提升，創造250萬噸滯洪量體；另外，新北市污水接管戶數為全國第一，透過5座水資源回收中心、12座礫間處理及8處人工濕地等多元處理手段，使總污水處理量達每日91萬噸。

高灘地串聯北北基桃河濱自行車道，完成全國最長210km自行車道系統，隨時來河濱騎腳踏車，輕鬆到達基隆及桃園，舒適又安全，此外，熊猴森樂園為全國網路聲量第一的溜滑梯主題樂園，成功翻轉新北水岸；過去因市區積淹水、溝渠長年惡臭及環境髒亂等沉痾，在積極解決後翻轉四大黑龍江，找回湳仔溝、鴨母港溝及藤寮坑溝等都市藍帶的呼吸，瓦磘溝綠草如茵華麗變身，成群白鷺鷥出現在鴨母港溝，也重拾蘆洲河畔回憶。

▲新北智慧翻轉未來 水利生態與環境永續。（圖／新北市水利局提供）

▲高灘地串聯北北基桃河濱自行車道，完成全國最長210km自行車道系統，隨時來河濱騎腳踏。

宋德仁強調，智慧及生態是未來業務推動的兩大重點，水利局是全國第一個開發VR、MR混合實境應用抽水站操作訓練，並全國首創雨污水MR系統及無人機巡查機制，優化作業環境同時也保護了下水道做工的人，未來持續推動智慧抽水站、智慧雨污水下水道及智慧地下水管理，期有效執行維護管理及防災工作，以提供市民優質居住環境。

宋德仁補充，新店碧潭堰自去年施工期間，發現小毛蟹利用臨時設置的麻繩溯溪而上後，生態團隊持續追蹤，在今年5月底時發現小毛蟹的先遣部隊來到碧潭堰下游，6月初更傳來令人振奮的捷報，毛蟹大軍已幾近全數出現在碧潭堰。尋找「蟹訊」工作是目前水利局非常重要的事，一年一度的新店溪碧潭堰毛蟹上溯奇景已上演，小毛蟹再次溯游證實新店溪水質與環境的改善，他開心的說：「只要營造好環境，生態總會找到其出路」，未來水利局將以六水河廊營造成果，透過水漾學堂的開課帶市民參訪河廊據點，讓新店溪成為無圍牆之水漾博物館。

▲新北智慧翻轉未來 水利生態與環境永續。（圖／新北市水利局提供）

▲成群白鷺鷥出現在鴨母港溝，也重拾蘆洲河畔回憶。

水利建設腳步不停歇，三峽河長福橋改建、貴子坑溪整體環境營造、淡水河左岸環境營造、二重疏洪道左岸堤防加高、污水9區郊外系統及5座分散式系統等建設持續進行中，以實現永續與水共容、與城市共榮的大河城市願景。

▲新北智慧翻轉未來 水利生態與環境永續。（圖／新北市水利局提供）

▲瓦磘溝綠草如茵華麗變身，生態自然回來了。

▲新北智慧翻轉未來 水利生態與環境永續。（圖／新北市水利局提供）

▲改造後的藤寮坑溝具鄉間自然河溪的景象。

▲新北智慧翻轉未來 水利生態與環境永續。（圖／新北市水利局提供）

▲泰山大窠坑溪重現河川綠生活，紅冠水雞現蹤。

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