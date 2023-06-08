《親愛的陌生人2.0》　8／25攜手失智家庭走進劇場

▲公私協力共同推動失智長者演出計畫。（圖／八月表演工作室提供提供）

記者郭世賢／新北報導

遺忘或許也是一種美好！新北市政府文化局為落實文化平權及城市共融理念，攜手8月表演工作室、台灣失智症協會、新北市政府衛生局、國藝會辦理「《親愛的陌生人2.0》失智長者演出計畫」，由專業表演者帶領5組失智家庭展開為期3個月的工作坊，透過表演藝術尋覓自我認同，並真實呈現失智症患者與家屬的生命悲歡，計畫成果將於8月25日至27日在樹林藝文中心感動鉅獻。

文化局副局長于玟表示，新北市致力於追求多元共融及藝術美學的城市願景，樹林藝文中心作為本市首座實驗型劇場，自109年正式營運以來，深耕於扶植優異創新的演藝團隊、孵育精采多元的表演藝術作品，並落實扎根在地及關懷社會理念，過往多次辦理「藝術0距離」跨世代交流對談、青少年劇場開箱，亦補助聽障表演藝術演出計畫，促進各年齡層及各族群的文化近用權，透過表演藝術結合跨領域議題，加強藝術共融能量。

▲新北市文化局副局長于玟致詞。（圖／八月表演工作室提供提供）

于玟說，今年持續關注高齡及失智照護議題，藉由公私協力，讓失智長者演出計畫邁入第3年，同時演出也結合文化部文化幣購票政策，廣邀18至21歲青少年一同走入劇場，將專業表演藝術帶進失智家庭及大眾生活中，失智症不單影響患者本身，也大幅度改變了照顧者的生活及心態，因此希望透過計畫陪伴家庭一同成長，也期待藉由演出再次牽起親情的美好羈絆，紀錄當下難能可貴的生命歷程。

《親愛的陌生人2.0》打破戲劇敘述方式，嘗試以詩意的肢體語言拼貼出失智患者似生活在多重宇宙的人生、勾勒出每個人心中的吶喊。八月表演工作室團長兼導演安德森表示，該作品以自身經歷出發，陳述自幼與其生活超過廿年時間的阿嬤，至罹患失智症後，體悟照護艱辛、生命脆弱。

▲導演安德森與演出者合影。（圖／八月表演工作室提供提供）

安德森導演將祖孫情拍攝創作出微電影《出走的第五封信》，並榮獲第15屆myfone行動創作獎「百萬首獎」與「最佳人氣獎」，後又改編成舞台劇《親愛的陌生人》於板橋435藝文特區搬演，負載豐富的人文關懷，票房完售，廣受好評，今年延續議題，以「《來吧！親愛的！》失智家庭藝術共融計畫」獲國藝會專案補助，並再次與新北市合作，邀請更多失智家庭一起參與，在虛實交錯的表演藝術中，看見生活、共享生命。

文化局表示，《親愛的陌生人2.0》將於8月25日至27日14時30分樹林藝文中心溫暖演出，即日起可於OPENTIX購票，各場次亦可使用文化幣購票，邀請青少年及民眾一同走進劇場，體驗充滿愛、羈絆與關懷的作品，藉由了解失智症狀，走入失智長者的生命中。更多演出訊息請上「OPENTIX售票系統」查詢。