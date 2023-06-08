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盼重建「美日台國安溝通平台」　柯文哲：台灣和平、日本和平、世界和平

▲▼民眾黨主席柯文哲8日赴公益社團法人日本外國特派員協會（FCCJ）。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席柯文哲8日赴公益社團法人日本外國特派員協會（FCCJ）。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲為期5天的訪日行程於8日傍晚落幕，下午最後一站到達日本外國特派員協會（FCCJ）演講，柯文哲提出，希望重新建立前總統李登輝時期的「明德小組」，彼此共享訊息，維護區域和平；此外，也希望從現在的「台灣有事，日本有事，日美同盟有事」中，未來變成「台灣和平，日本和平，世界和平」。

柯文哲為期5天日本行程將落幕，最後一站排定到FCCJ演講，數十家駐日外媒在台下聆聽，而柯文哲也一改平常輕鬆態度，顯得格外莊重，並以「台灣新政治」為題進行演講，也終於在此次日本行中談及台日美、兩岸論述。

柯文哲致詞時表示，台灣應該實行「聯合政府」，他主張執政者應該主動分享權力，落實用人唯才，讓各政黨一起貢獻所長來團結台灣。另外，台灣的總統制經常被批評是有權無責，無法落實責任政治，要解決這個困境，主張總統必須依據憲法向立法院進行國情報告。

柯文哲認為，兩大黨都受困於自身的歷史包袱，民進黨已經完全失去與中共政府的互信，國民黨則是對於中共政府過於順從，都無法解決兩岸目前困境；而國家的力量在於國民全體，唯有建立共融社會，落實國家治理，讓社會和諧，組織聯合政府，團結台灣，讓政黨和解，讓台灣2300萬人先有共識，台灣才能與中共政府展開有意義的對話，建立兩岸和平。

▲▼民眾黨主席柯文哲8日赴公益社團法人日本外國特派員協會（FCCJ）。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲也再提「五個互相」，包括互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解，確保對等尊嚴、增加彼此善意，促進兩岸對話，減少衝突危機，創造台海和平，「我們會確保台灣人民持續享有自由民主的政治制度與生活方式，並且備戰而不畏戰，能戰而不求戰，以台灣自主、兩岸和平政策，與日本、美國共同維繫印太地區的繁榮與穩定。」

柯文哲提及，日本是台灣在亞洲地區最重要的盟友，更需要基於過去100多年的互動與交往所建立的深厚情誼之上，全面深化各項合作；在李登輝前總統執政的時代，有「明德小組」扮演美日台3方高層溝通的平台，未來他也希望重新建立這樣的制度，彼此共享訊息，維護區域和平。

柯文哲指出，未來希望台日雙方可以合作建立更有韌性的產業鏈，共同為世界科技與經濟發展做出穩定貢獻；而台灣許多中小企業都擁有很好的技術，被稱為「隱形冠軍」，未來會積極加速制度法規接軌國際，爭取加入區域經貿組織，尤其是CPTPP、RCEP等區域經貿組織，讓優秀企業走向世界，世界走入台灣。

最後，柯文哲表示，現在大家說「台灣有事，日本有事，日美同盟有事」，希望未來大家可以說「台灣和平，日本和平，世界和平」，「台灣一直以來都被譽為華人世界的民主典範，未來我有信心，台灣可以成為民主世界的進步典範。」

隨後，有外媒提問關於美日台3方對話，想知道頻率要多密集、哪個層面比較適合，是否為國家領導人水平或大臣？柯文哲回應，美日台國安層面溝通平台，這不是他發明的，而是故總統李登輝時期因應台海危機的模式。

柯文哲說，當時美國、日本、台灣每個月輪流做東，參加人原則都是國安高層，地主國則通常會有總統參加，所以李登輝有時候會參加，日本則是前首相橋本龍太郎，美國至少是國務卿等級，大概一個月舉辦一次，目的是在危機時做密集溝通，且台日文化溝通比美國更容易，所以常常當台灣跟日本有共識時，就更容易說服美國三方一起共識。

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