藍黨團批賴清德台獨態度搖擺　謝衣鳯：神主牌是這樣可割可棄嗎？

▲呂家愷（左起）、謝衣鳯、曾銘宗出席國民黨團8日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨2024總統參選人賴清德從主張台獨，到宣稱沒有另外宣布台獨的必要，國民黨立法院黨團今（8日）舉行記者會，質疑賴任總統參選人後就跟過去的自己切割，「難道民進黨神主牌是這樣可割可棄嗎？」國民黨團總召曾銘宗說，一個政治人物最重要的是誠信，但賴過去抗中保台、主張台獨，現在叫和平保台，為了選舉全部變了；黨團書記長謝衣鳯則質疑，難道民進黨神主牌是這樣可割可棄嗎？

國民黨團8日舉行「只講中華民國台灣 從不講中華民國憲法 賴清德講清楚 要不要遵守憲法？」記者會，由謝衣鳯主持，曾銘宗、侯友宜競選工作室發言人呂家愷出席。會中謝衣鳯表示，過去以來賴清德不管在哪個職位，講的都是台獨，但代表民進黨參選總統後，就開始講和平保台；請問賴，為什麼可以擔任總統參選人後就跟過去的你切割？難道民進黨神主牌是這樣可割可棄嗎？

謝衣鳯指出，賴清德1997年當國大代表時，講台灣獨立萬歲；2014擔任台南市長時講台獨是共識；2017年行政院長任內說的是「親中愛台」，同年9月又說自己是主張台獨的政治工作者，不論擔任哪一個職務，都不會改變；2019年準備參加民進黨總統初選，說現在的憲法是為中國制定，台灣需要新的憲法；結果2022年要準備參選總統，開始說和平保台、台灣沒有統獨問題，今年又說務實確定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要。

▲曾銘宗指賴清德在宣誓就職副總統有說「一定遵守憲法」。（圖／記者屠惠剛攝）

曾銘宗則指出，賴清德宣誓就職副總統時，講了「余謹以至誠，向全國人民宣示，一定遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁」，但請問賴有遵守憲法嗎？憲法上國名叫中華民國，然而賴幾乎不講。曾又指，賴清德2016年9月26年以行政院長身分到立法院施政報告時，接受藍委林為洲質詢時表示，「至於就我而言，我是主張台灣獨立的政治工作者，我也曾經在台南市議會講過，不管我擔任哪個職務，這個都不會改變」，結果現在要選副總統就拋棄了。

曾銘宗表示，一個政治人物最重要的是誠信，尤其賴清德做過行政院長，是現任副總統，這樣講話有誠信嗎？過去抗中保台、主張台獨，現在叫和平保台， 為了選舉全部變了，可割可棄，請賴講清楚說明白，否則誰會相信。

呂家愷說，賴清德隻字不敢提中華民國，就是台獨金孫，請賴問問自己及跟國人澄清，到底接不接受中華民國憲法、到底接不接手憲法底下的一中，還是眼中的中華民國只有中華民國公職跟薪酬？