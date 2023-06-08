幕後／羅森柏格與侯友宜單獨晤談30分鐘　美方歡迎侯訪美

▲羅森柏格7日下午赴新北市政府拜會市長侯友宜 。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）昨日前往新北市拜會國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，雙方談話觸及台美交流與兩岸關係，據透露，羅森柏格與侯友宜2人曾在晚餐時有單獨會面，時間約30分鐘左右上。而在公開的晚宴場合，雙方有談到未來侯友宜訪美議題，美方除了表示歡迎外，也強調不管任何一政黨訪美，美方都將會以公平態度面對。

羅森柏格7日下午赴新北市政府拜會侯友宜，期間雙方就台美交流、兩岸關係、區域和平與國防安全等各面向議題廣泛交換意見。會晤後，侯友宜陪同羅森柏格搭乘台鐵前往汐科站，最後也在平溪鐵道地方創生餐廳共進晚餐，並一起在永續環保天燈上寫下願望。

根據市府表示，餐敘時立法院外交及國防委員會召集委員江啟臣，及國民黨總召曾銘宗、中華民國國際關係學會會長暨政治大學外交系教授盧業中、台灣大學政治系教授左正東及智庫副董事長、淡江大學教授柯志恩等人也共同參與。

左正東向《ETtoday新聞雲》記者透露，由於雙方在下午時已談論較嚴肅議題，晚餐的聚會可以感受到雙方氣氛融洽，不像外界所說的美方與侯第一次見面的生疏感，餐會期間還是有針對整體的國政方向進行討論。不過，席間羅森柏格與侯友宜有一次離開座位的單獨談論，時間約達30分鐘以上，但詳細對談內容則不得而知。

左正東提到，美方在晚餐時間非常客氣，對於大家的談話內容也相當熱情回應。雙方也有談到未來侯友宜訪美議題，美方除了表示歡迎外，也強調不管任何一政黨訪美，美方都將會以公平態度面對。

另，左正東也說，新北市府對於這次的訪問下足功課，因為羅森柏格主席來自於產煤的匹茲堡地區，因此安排晚餐及放天燈的環節，也特別選在產煤的平溪附近，讓羅森柏格有賓至如歸的感受。

