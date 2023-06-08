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釣魚台主權歸屬中華民國　藍黨團：柯文哲出訪前要補齊國際常識

▲曾銘宗8日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾銘宗8日出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲6日接受日媒《NHK》專訪，指台灣漁民不會是自己要爭這塊土地（指釣魚台），而是希望在那裡捕魚。對此，國民黨立法院黨團今（8日）表示，中華民國領土變更必須由立法院及2300萬民眾經過公民複決決定，不是柯文哲一個人可以決定，奉勸柯出國訪問前要補齊國際常識，請把基本功課做好。

柯文哲6日在日本接受《NHK》專訪時提及釣魚台議題，認為台灣漁民不會是自己要爭這塊土地，而是希望能在那裡捕魚；柯昨下午對隨行記者說明，要先解決現在問題，有爭議的以後再解決，不要為了一直在主權，讓台灣漁民不能捕魚，這樣更嚴重。

對此，國民黨團8日舉行記者會，會中黨團總召曾銘宗表示，釣魚台主權歸屬中華民國，奉勸柯文哲發言要慎重一點，柯文哲不想要，但國民黨想要，全台2300萬民眾都想要，中華民國領土及疆域是每位民眾想確保的。

曾銘宗指出，《台日漁業協議》簽署日期為2013年4月10日，同年5月10日正式生效，這是台日在重疊海域擱置爭議，使雙方漁民都可以在此海域捕魚。曾強調，柯文哲國際常識嚴重不足，要出國訪問之前要先做好功課，想不通為何柯文哲不想要，只要捕魚權。

▲謝衣鳯出席國民黨團8日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝衣鳯出席國民黨團8日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

謝衣鳯書記長說，《台日漁業協議》是馬政府時代，台日漁權會議後所簽署的協議，這是在擱置主權爭議下所做出的決定，不代表我國要放棄釣魚台的主權。

謝衣鳯也說，釣魚台位於中華民國宜蘭縣頭城鎮大溪里，郵遞區號為290，即便任何人成為中華民國總統，也没有辦法一個人決定釣魚台的主權歸屬，即便是赴日訪問，也不能隨隨便便不要。

謝衣鳯指出，「國家領土變更案」需要最高民意機關立法院提案通過，交由公民複決後決定，必須是中華民國所有國民共同決定，絕對不是任何一個總統來決定的，希望未來到其他國家作客時，不要隨隨便便放棄主權。

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