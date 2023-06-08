「釣魚台是中華民國固有領土！」　侯友宜：沒有任何退讓空間

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人黨主席柯文哲6日接受日媒《NHK》專訪，談及釣魚台議題，他表示「台灣漁民不是要爭這塊土地，而是希望能在那裡捕魚」，被外界質疑放棄主權。侯友宜8日強調，釣魚台就是中華民國固有領土，沒有任何退讓空間。

侯友宜表示，保家衛國是他一生的信念，中華民國任何領土、領海都不容許被侵犯，這更是一國元首捍衛國家主權的天職。有釣魚台領土，才有經濟海域，兩者不可分割的，沒有媽媽怎麼會有孩子？只要孩子不要媽媽的人，簡直邏輯不通。

侯友宜指出，前總統馬英九在2013年簽署《台日漁業協議》，是「先擱置主權爭議，共創台日雙贏」，總統出來協商、出來保障，是理直氣壯且理所當然的事情。前總統李登輝說，「台灣、琉球漁民一百多年可以一起捕魚，現在問題獲得解決，他認為很好」，前總統陳水扁也說，「釣魚台是中華民國的領土」，歷任總統都這麼認為的。

侯友宜批評，柯文哲的說法無疑是本末倒置，好像在央求日本把釣魚台海域借給台灣人民捕魚，「我們能夠爭取到漁權，就證明我們對於釣魚台列嶼主權之立場，連東京都不敢漠視。」侯友宜強調，釣魚台就是中華民國固有領土，沒有任何退讓空間，而捍衛台灣這塊土地，每個人都有責任，身為從政者，一言一行都不能損害國家主權。