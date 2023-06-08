民憂福島核廢水4年後抵台　趙少康批蔡政府「一遇到日本就軟弱」

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

日本福島核電廠含氚廢水，預計在春夏之際開始排放，原能會經過多次取樣作業分析後，預計含氚廢水約排放4年後留置台灣海域，濃度低於最小可測量值，但仍造成部分民眾擔憂。對此，中廣董事長趙少康8日就在臉書批評，根據民調顯示，高達九成民眾擔憂核廢水造成台灣海洋汙染，蔡政府卻一句話都不敢說，遇到日本就軟弱。

趙少康表示，日本福島第一核電廠的核廢水排向大海已經開始作業，今年春夏之際就會排放到海裡，屆時將有100多萬噸進入太平洋，為期30年，核廢水汙染海洋，東海、台灣海峽首當其衝，影響我漁民、水產業者及餐飲業者生計，他強調，蔡政府必須明確表態，不能再說「2024後與我無關」。他質疑，「請問蔡英文同意日本這樣的行為嗎？妳能保證含有核廢水的漁產品不會進到民眾的肚子裡嗎？妳能承諾捍衛民眾食品安全、不容妥協嗎？ 」

趙少康也指出，2018年8月，環保人士分析東京電力公司發布的數據發現，處理後的核廢水不只殘留官方所聲稱的氚；2017年核廢水中有60次碘129嚴重超標，鍶-90也有嚴重超標的問題；致癌物鍶-90進入人體會被骨質結構吸收，無法排出體外，截至2020年3月，經過處理的核廢水中，約70%超過排放標準。

此外，趙少康提到，「台灣民意基金會」曾做過民調，對於福島核電廠將含氚核廢水稀釋排入海中，有高達9成民眾擔心會造成全球及台灣海洋污染，其中有62.3%民眾非常擔心。他批評，對於日本政府一意孤行的做法，蔡政府連一句話都不敢說，真的對不起台灣人，更讓人看清楚，民進黨一遇到日本就軟弱。

趙少康表示，反核曾經是民進黨高舉的價值，如今面對日本排放核廢水，民進黨上下竟沒有人出面反對，裝聾作啞。「還是民進黨已經不反核了？」，他強調，就算不反核，也不可縱容日本排放核廢水、讓民眾吃到含有核廢水的漁產品！