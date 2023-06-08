高雄議長康裕成自爆街上被襲胸　噁男得逞還淫笑...她一腳踹翻

▲康裕成自曝曾被襲胸得逞。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

近來性騷擾風暴襲捲政壇，高雄市議長民進黨市議員康裕成今（8）日自爆，自己走在台北街頭時，也曾經被襲胸得逞，襲胸男子甚至還回頭對她笑，不過，她那時立刻用腳狠踹男子的腳踏車，讓男子連人帶車摔得四腳朝天，現在依然覺得自己反擊得很好。

今天台中市長盧秀燕爆自己曾出被摸屁股性騷擾，這也讓康裕成突然憶及年輕時走在台北街頭，曾經被襲胸的經驗。她說，就讀北一女時，某次周日跟同學們約好要去郊遊，當天她身穿橘白條紋上衣、橘子色的短褲，走在北車前的忠孝西路上，準備去集合，此時，有位騎腳踏車的男性，從我身邊騎過去，就伸手襲胸得逞。

▲康裕成自曝曾被襲胸得逞。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

康裕成說，該名男子襲胸後還回頭對她笑，但自己沒那麼好欺負，立刻就用腳去踹他的腳踏車，結果男子連人帶車摔得四腳朝天」，自己也狠瞪他一眼，很滿意當時的反應，現在仍然覺得自己反擊得很好！

她說，很多年都沒想到這件事了，今天看到盧市長說有被摸屁股的經驗時，她才想起來過去的飛天踢經驗。PO文一出後，有網友就稱讚「適時的還以顏色～讚」、「議長，厲害????～佩服反應敏捷，好功夫～」、「等等！我只想知道議長當年怎麼處理男朋友的…」，康裕成也笑回「告訴他別惹我！」