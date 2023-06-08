囂張！色駐衛警性騷女職工問「到妳家針灸」　還致電議員威脅提告

▲洪婉臻踢爆北市府性騷擾記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

性平爭議事件延燒到北市府，台北市議員洪婉臻8日召開記者會爆料，公園處1名男性駐衛警長期性騷擾女職員，受害者至少6名，時間長達5年、橫跨柯蔣2任市府。此外，該名駐衛警不僅言詞脫序，對女同事稱「愛妳、吻妳」、詢問「去妳家針灸」等，甚至今記者會開始前還打電話到議員辦公室揚言要提告，囂張行徑讓洪婉臻直呼離譜。

台北市議員洪婉臻8日上午陪同受害者出面開記者會，控訴市府官官相護、偏袒加害者。洪婉臻開場就說，記者會開始前辦公室接到該名駐衛警來電，稱已經有媒體爆料了，因此他「被迫」要提告，「確定是被懲處的人、言詞性騷擾，還敢到議員辦公室揚言提告、不要說這件事？」洪質疑，該駐衛警的言詞帶有恐嚇威脅意味，「你明知道議員跟受害者要開記者會，還打電話來說要提告，要提告誰？提告議員？還是提告受害者？」

洪婉臻指出，經被害人轉述，該駐衛警都是以他很資深、有局處長官當靠山、是工會代表等，「關心」被害人；駐衛警還會說，「遇到事情可以跟我說，我就像大哥，可以解決疑難雜症」等言語博取信任，但只要一進到房間，就開始手來腳去，甚至摸臀、摸胸，非常離譜。

洪婉臻也踢爆該名駐衛警的慣用招數，會頻繁傳長輩圖問候、早安晚安，還提醒要吃早餐等，還藉機傳「愛你、吻你」等文字，導致受害者疑惑、甚至心生畏懼，也有告知該駐衛警，其不得體的簡訊已引起夫妻間爭執，也跟他說過很多次只是同事情誼，不希望引發其他爭議。洪質疑，「什麼樣的狀況下，同事間需要講愛你、吻你？」

▼洪婉臻踢爆北市府性騷擾對話截圖。（圖／洪婉臻提供）

洪婉臻說，經過女方多次拒絕，該名駐衛警竟說心情鬱悶、淚水在眼眶裡打轉甚至還跑去淋雨等；女方則回應，很怕被誤會，告知對方不要再傳這樣的訊息、會增加尷尬。而該駐衛警則說，「那就刪除吧」、「抱歉造成困擾」等，沒想到事後竟在辦公室跟其他同事威脅，稱要讓不接受他的女孩子有相對應的壓力與負擔，而這已構成職場霸凌現象。

洪婉臻還爆料，即便有受害人已經調到其他局處去，但該駐衛警仍不放過，還會傳訊息問「要不要到妳家幫妳針灸」，被害者嚇死。洪質問該駐衛警，「對加害人要加害幾次才可以？竟然還敢威脅提告？」

洪婉臻說，受害人害怕被上層長官施壓而不敢伸張，直到去年11月第1次口頭申訴，有搬到新的辦公室，但加害人、被害人依舊沒有分開工作場域，12月第2次的申訴是3名受害女子一起，可見事情有多嚴重。

洪婉臻指出，申訴完後要開調解會，公園處主秘郭垣熙、人事、政風等到現場宣導，竟然揭露受害女子姓名，駐衛警在現場知道後惱羞成怒。受害者轉述，事後有一次明明和該駐衛警有對到眼，但仍把鐵門拉下，受害者隔天就有到派出所報案，因為沒有證據證明加害者是否故意，公園處長官竟然反問「不會把鐵門拉開嗎？」，駐衛警還說有地下通道可以走。

而公園處的處理方式也讓人無法苟同。洪婉臻說，公園處將該駐衛警從A處調到B處，但竟跟該駐衛警說可以A處打卡到B處休息，這樣叫調離嗎？後來蔣市府上任，公園處終於召開調解委員會，但從頭到尾都是自己人，公園處長官、工會，調查會主持人的主秘甚至到場5分鐘就離開，還要求被害人簽保密協議。最終的處置，也僅讓該駐衛警調離原單位，並記2支申誡。

受害者表示，今天勇敢站出來說長期受到性騷擾，但公園處長官的處理態度讓他們感到無比心寒，不斷偏袒加害人（駐衛警），整個事件中沒有給受害者一絲的關懷，只有不斷質疑受害者的出發點，一再說不要跟議員申訴了、議員我們都很熟，「性騷擾案固然可惡，但包庇、顛倒是非的公園處更是不可饒恕」。

對此，公園處表示，去年接獲3位同仁申訴後立即將被申訴人調離，新工作場域沒有女性同仁，隔天也啟動性騷擾調查，在今年2月結案。調查結論言詞性騷擾成立，有給予申誡2次的行政懲處，且有下但書若有新證據可以重啟調查。至於頻繁返回原駐地的指控，公園處說，只有回去3次，1次拿東西、2次參加原駐地的文康活動。勞動局則說，一直到今天才知道這件事情，過去完全不知情，會介入調查。

洪婉臻還提到，市府發言人殷偉強調這事發生在柯文哲時期，但現在這些局處不是在蔣市府任內嗎？蔣萬安做為大家長，讓你的發言人講這種話，是要推卸責任嗎？蔣萬安說對性騷擾是絕對零容忍，不會離開被害者，「蔣市長你們真的沒有離開，性騷慣犯在你們的包庇下也沒有離開」。另外，洪也要求公園處長黃淑如、主秘郭垣熙下台負責。