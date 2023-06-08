國家影視中心董座藍祖蔚被爆「性騷慣犯」！文化部：嚴肅謹慎處理

▲「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚，遭爆料是性騷擾慣犯。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

知韓文化協會執行長朱立熙7日深夜在臉書發文，揭發一名知名影評人為性騷擾慣犯，後續直接公開就是「國家電影及視聽文化中心」現任董事長藍祖蔚，內文提及多過去與他共事的多名女主播、女記者受害，並批「文化部的公帑是來自人民的稅金，不應該用在豢養這種淫魔的身上」。對此，文化部回應「將以嚴肅謹慎方式處理」，而藍祖蔚目前尚無回應。

朱立熙貼文提到，「前幾天曾經預告了一個知名的影評人是性騷擾的慣犯，引起許多朋友的關注與好奇，好吧，現在來公開揭發就是藍祖蔚，沒錯，就是他！」更指出他是常態性的性騷擾慣犯，待過的職場都因為不名譽而黯然離職。

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▲朱立熙爆料國家影視中心董座藍祖蔚是性騷慣犯。（圖／翻攝朱立熙臉書）

朱立熙表示，他曾在電視台時是藍祖蔚的主管，處理過藍祖蔚的性騷事件，當時藍祖蔚在電視台盜用四個人的email信箱密碼，在半夜發信給女記者與主播意淫或文字性騷擾，「我掌握了他進出系統的時間請他解釋，否則就立即走人，他面紅耳赤馬上滾蛋。」

朱立熙還透露，藍祖蔚曾對女記者說，「我對性學是家學淵源（父親藍昭堂是花柳科名醫）可以給妳們臨床指導」，讓女同事都嚇到花容失色；另外，藍祖蔚除了言語騷擾之外，也被多人目擊要求女記者坐在藍的腿上。「我以上所寫的都是事實。」

朱立熙強調，「我以上所寫的都是事實。藍某如果認為我污衊他，歡迎對我提告。」並表示自己此生罵人無數，但只有一次挨告，就是政大韓籍狼師朴在慶的「性醜行事件」，但是檢察官以不起訴結案。

而此次揭發藍祖蔚，他表示只有一個理由：「文化部的公帑是來自人民的稅金，不應該用在豢養這種淫魔的身上。如果先後被韓台的色魔提告，確實與有榮焉！」對此，文化部8日上午回應「將以嚴肅謹慎方式處理」，而藍祖蔚目前尚無回應。