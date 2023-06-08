嘉大爆系主任緊抱、摟腰告白女學生！性平會遭控無作為　校方澄清

▲國立嘉義大學。（圖／翻攝自Google Map）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義繼中正大學傳出副教授性騷擾學生，嘉義大學也傳出類似事件！1名碩士班女學生在Dcard發文，控訴體育系黃姓主任於今年3月間擁抱、十指緊扣、挖褲，甚至稱「每完成1章論文要擁抱一次」，當校方開會評斷黃師是否要停聘、解聘接受調查，卻未通過，令她痛苦不已。校方今(8)日回應，目前已停聘調查中。

女學生指出，黃姓主任為她的論文指導老師，黃師在meeting的過程中會不定時的擁抱（抱得比男友還緊的那種，絕不是一般輕拍的擁抱）、十指緊扣看她的指甲做什麼圖案、摸腰上下來回擺動說「呼呼我的腎」、當她穿破褲時刻意挖破洞玩、把頭靠在她的肩膀上、穿著胸前有英文字的衣服時會刻意盯著字母看。

女學生提到，最後一次性騷擾是完成論文第一章時，老師說要擁抱慶祝，連話都來不及獎，就直接抱上來，甚至說每完成一張就要擁抱一次，當下有把手拿開、移開肩膀，回去也有用LINE跟老師說不舒服，黃師卻回「不要跟其他人提這個，拜託唷，以後不會了！」女學生也提出對話紀錄，黃師經常對她說「想你」、「愛你唷」。

後續女學生向學校提出申訴，老師卻突然打電話用哭腔說要她撤銷申訴，甚至請其他老師幫腔；在進入性平會的教評會，判斷黃師是否要停聘、解聘接受調查，結果卻未通過，也因學校沒有安排保護措施，當她在畢業典禮看到黃師時，情緒直接崩潰，被家人帶離現場，至今得持續到精神科回診報到，「性平會真的公平公正嗎？」

嘉義大學回應，校方於今年3月30日下午4時20分知悉此案，在當天下午5時25分完成校安通報，女學生於4月18日提出申請調查，同日學校性平會決議受理，並已於5月8日安排雙方當事人進行調查訪談，以釐清事實，陸續邀請相關人員調查訪談中，調查程序持續進行中。

嘉大進行調查訪談期間，已提醒雙方當事人該性別事件已進入調查程序，當事人請勿私下聯繫或運用網際網路、通訊軟體或其他管道散布事件之資訊。

另女學生於5月9日向性平會提出調整線上授課之需求，經決議同意採取必要之處置，以保障疑似被害人受教權；日前已召開校教評會決議，黃師自接獲書面通知之次日起至9月10日暫時予以停聘，靜候調查。