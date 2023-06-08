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性騷擾不僅是性平問題！　游盈隆嘆：當局認知膚淺「比AI不如」

▲▼性侵,性騷擾,渣男,色狼,摸大腿,掀裙。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲近期政治圈性騷擾爭議不斷延燒。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者江采蓁／綜合報導

政壇近日性平爭議連環爆，從民進黨爆出第一起性擾事件後開始延燒，引起社會譁然。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆7日就在臉書強調，性騷擾問題，不僅僅是所謂的「性平問題」，而是牽涉到更根本的人權問題，但最近上從總統下到黨務工作者，開口閉口都是性平問題，顯示執政當局對此問題的認識有限，對此問題的理解還相當膚淺，比AI還不如。

游盈隆指出，從5月31日引爆的民進黨性騷擾案，只花了一個禮拜，就已遍地烽火，上從總統府資政、黨政與媒體高層、民運領袖，下到消防局官員、小學校長、補習班老師等等等。他認為，未來全台全面爆發，成為一個蓬勃的社會運動，不但可能，也是可預期的。

游盈隆也強調，這把火來的正是時候，這是受害者的怒火，「燒吧！這是千載難逢的機會，此時不#MeToo，更待何時？」，所有行政或司法伸援都很有限，且緩不濟急，只要勇敢站出來，就會有震撼效果。他表示，台灣需要一場有意義的、健康的、能徹底反省的社會運動，讓不該被欺凌、被羞辱、被壓迫的弱勢者站出來，尤其是女性同胞，吐一口氣，討一點公道，讓加害人付出必要的代價。

此外，游盈隆提到，總統蔡英文昨天二次道歉，因爲她也看到「不只是民進黨或其他政黨，在社會的職場中、社交中、鄰里中，這類事件層出不窮」，她還說「性騷擾的受害者是我們要保護的人…」，諷刺的是，在這前一天，總統府關於資政顏志發涉性騷擾案表示「府方目前沒有調查權」，予人意圖推卸責任的聯想，社會譁然，才有隔天顏志發請辭並主動撤銷刑事告訴案。他不禁大嘆，整件事前倨後恭，後知後覺，形勢所迫，相當難看。

游盈隆強調，性騷擾問題，不僅僅是所謂的「性平問題」，而是牽涉到更根本的人權問題，那是人與人之間相互尊重的問題，同時也是基本的道德問題。但他指出，最近上從總統、行政院長、立委，下到黨務工作者，開口閉口都是性平問題，顯示執政當局對此問題的認識有限，對此問題的理解還相當膚淺，比AI還不如，令人嘆息。

游盈隆最後表示，531民進黨性騷擾案爆發以來，已經足足七天，累積案子至少八案，相關當事人名字有些已曝光，有些已呼之欲出，有些已經立案。他呼籲，民進黨必須妥善處理，拿出具體行動，快速回應社會期待，不能歹戲拖棚，否則，後果堪虞，開再多性平課也沒用。

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